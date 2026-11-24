VND vững vàng trước nhiều sức ép

Thị trường ngoại hối bước vào năm 2026 với những điều kiện khá thuận lợi. Nhu cầu VND tăng trước Tết Nguyên đán, nguồn kiều hối dồi dào và đồng USD suy yếu giúp tỷ giá hạ nhiệt trong nửa đầu quý I. Nhưng từ cuối tháng 2, căng thẳng tại Trung Đông đã làm thay đổi nhanh trạng thái thị trường. Dòng vốn quốc tế tìm về USD và trái phiếu Kho bạc Mỹ, trong khi giá dầu tăng mạnh gây thêm sức ép lên nhu cầu ngoại tệ nhập khẩu.

Với doanh nghiệp có hợp đồng nhập khẩu lớn, một đợt tăng tỷ giá có thể làm thay đổi tính toán chi phí đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Với người giữ tiền, những biến động liên tiếp của giá USD dễ kéo theo câu hỏi nên tiếp tục nắm giữ VND hay chuyển sang ngoại tệ. Còn nhà đầu tư nước ngoài cần sự ổn định để tính chuyện làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Mỗi động thái điều chỉnh tỷ giá vì thế đều phải được cân nhắc thận trọng, bởi đằng sau những con số là kế hoạch kinh doanh, quyết định đầu tư và sự yên tâm về giá trị đồng tiền đang nắm giữ.

Từ khi xung đột bùng phát đến hết quý I, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng thêm 282 đồng, tỷ giá trung tâm tăng 58 đồng. Thị trường tự do biến động mạnh hơn, với giá USD lên tới 28.080 đồng trong hai phiên cuối quý. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới nới rộng lên 20-30 triệu đồng/lượng cũng góp phần gia tăng nhu cầu ngoại tệ. Trong những thời điểm như vậy lo ngại thiếu ngoại tệ có thể khiến doanh nghiệp mua trước kỳ thanh toán, trong khi người có ngoại tệ chờ giá cao hơn mới bán. Nhu cầu mua bị đẩy lên sớm, nguồn bán lại chậm về sẽ làm cung cầu thêm căng thẳng. Việc sớm ổn định tâm lý thị trường vì thế có ý nghĩa quan trọng để hạn chế sức ép lan rộng.

Trước sức ép tỷ giá và tâm lý lo ngại USD tiếp tục tăng, NHNN đã linh hoạt thực hiện chào bán USD kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang, giá 26.850 đồng/USD cho các tổ chức tín dụng âm trạng thái ngoại tệ. Nghiệp vụ này giúp ngân hàng chủ động cân đối nguồn ngoại tệ cho các nhu cầu thanh toán sắp tới, đồng thời phát đi thông điệp sẵn sàng hỗ trợ thị trường, góp phần giảm tâm lý mua đón đầu, găm giữ USD. Cùng với việc chào bán ngoại tệ kỳ hạn, NHNN kịp thời bổ sung vốn khi thanh khoản ngân hàng có dấu hiệu căng thẳng. Trong tuần 23-27/3, lãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng có thời điểm lên tới 8,05%/năm. NHNN bơm ròng gần 1.624 tỷ đồng qua thị trường mở trong tuần, góp phần đưa lãi suất qua đêm về 4,5%/năm vào cuối tuần. Trong khi đó, lãi suất USD cùng kỳ hạn ở mức 3,64%/năm. Chênh lệch dương khoảng 0,86 điểm phần trăm tiếp tục hỗ trợ việc nắm giữ VND trong ngắn hạn. Thanh khoản được cải thiện, còn tương quan lãi suất vẫn thuận lợi cho ổn định tỷ giá.

Đánh giá tại thời điểm cuối quý I, Chứng khoán Maybank nhận định đây là một “giải pháp chiến thuật” phù hợp trước biến động toàn cầu. Việc kết hợp công cụ kỳ hạn với mặt bằng lãi suất hỗ trợ VND giúp ổn định thị trường và hạn chế nhu cầu sử dụng ngay dự trữ ngoại hối. Nhận định này nhấn mạnh tác dụng của sự phối hợp chính sách: hỗ trợ cân đối ngoại tệ đi cùng duy trì sức hấp dẫn tương đối của VND. Giá USD tự do sau đó dần hạ nhiệt. Đến ngày 12/5, giá bán tại phần lớn ngân hàng ở mức 26.379 đồng/USD, còn thị trường tự do khoảng 26.380 đồng/USD. Khoảng cách giữa giá chính thức và tự do từng lên tới 1.500 - 1.700 đồng đã gần như được xóa bỏ. Tất nhiên, sự thu hẹp này có sự hỗ trợ của nguồn cung ngoại tệ, diễn biến USD quốc tế, thị trường vàng hạ nhiệt và việc tăng cường kỷ luật giao dịch. Song điều quan trọng là khi giá bán trên thị trường tự do không còn cách xa ngân hàng, lo ngại về sự khan hiếm ngoại tệ cũng giảm bớt. Doanh nghiệp có điều kiện mua theo lịch thanh toán, người nắm giữ USD bớt kỳ vọng vào những đợt tăng giá mạnh. Sức ép từ tâm lý nhờ đó dịu lại, tạo thuận lợi cho cân đối cung cầu.

Dù vậy, những thử thách từ bên ngoài chưa dừng lại. Tháng 9/2026, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, lên mức 3,75-4%, đánh dấu đợt tăng đầu tiên kể từ năm 2023. Ngay sau quyết định, USD Index (DXY) tăng từ mức 99,6 điểm lên trên 100 điểm, tạo thêm sức ép lên các đồng tiền, trong đó có VND. Mặc dù chịu nhiều sức ép, NHNN điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu cú sốc bên ngoài; đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ thanh khoản VND, lãi suất… và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. NHNN không phải bán ngoại tệ can thiệp từ năm 2025 đến nay. Đến ngày 05/11/2026, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng ở mức 25.720 đồng/USD, giảm khoảng 2,17% so với cuối năm 2025.

Nếu so với tương quan trong khu vực và trên thế giới, VND là một trong những đồng tiền ổn định nhất. Chia sẻ mới đây tại họp báo quý III/2026, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho biết, có thời điểm chỉ số DXY vượt 102 điểm, tăng hơn 4% so với đầu năm; nhiều đồng tiền như yên Nhật, ringgit Malaysia, peso Philippines, rupiah Indonesia, rupee Ấn Độ, cùng euro, franc Thụy Sĩ và bảng Anh giảm giá khoảng 2-7% so với USD.

TS. Huỳnh Thanh Điền chuyên gia kinh tế, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đánh giá công tác điều hành tỷ giá của NHNN thời gian qua tương đối vững vàng và ổn định. Việc NHNN chủ động điều chỉnh tỷ giá trung tâm giai đoạn cuối năm là một cách “phòng vệ từ xa”. Nhu cầu ngoại tệ thường tăng về cuối năm để nhập khẩu nguyên phụ liệu và thanh toán. Nếu chờ đến khi nhu cầu tăng mạnh mới điều chỉnh tỷ giá, thị trường có thể chịu áp lực lớn hơn. Việc điều chỉnh sớm giúp NHNN chủ động hơn về không gian điều hành và hạn chế áp lực khi nhu cầu ngoại tệ tăng. Quan trọng hơn là duy trì tỷ giá phù hợp với các cân đối vĩ mô và tạo dư địa ứng phó với những biến động có thể xuất hiện trong những tháng cuối năm.

Chủ động, linh hoạt giữ nhịp tỷ giá

Những kết quả tích cực thời gian qua tạo thêm điểm tựa cho VND bước vào những tháng cuối năm. Nhưng phía trước vẫn còn những biến số khó lường, khi nhu cầu ngoại tệ trong nước thường tăng theo mùa vụ, còn thị trường quốc tế tiếp tục chịu tác động từ giá năng lượng và chính sách lãi suất.

VNDirect đánh giá tỷ giá trong nước đang có “bộ đệm” tương đối tốt trước các cú sốc bên ngoài. Việc NHNN chủ động điều chỉnh từng bước tỷ giá tham chiếu giúp thị trường có thêm khoảng linh hoạt để hấp thụ biến động, hạn chế những điều chỉnh đột ngột. Dù vậy, tổ chức này lưu ý giá dầu duy trì ở mức cao do xung đột Trung Đông có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát, khiến Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và tạo sức ép lên USD/VND.

Không chỉ ở bên ngoài, sức ép tỷ giá có thể đến từ bên trong. Nhu cầu ngoại tệ trong quý IV thường tăng theo chu kỳ nhập khẩu và thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, một số dòng tiền liên quan đến khu vực FDI như chuyển lợi nhuận, thanh toán nội bộ hay dịch chuyển vốn giữa các công ty cũng có thể tạo thêm áp lực lên cung - cầu ngoại tệ. Ở góc độ điều hành, bài toán trở nên phức tạp hơn khi Việt Nam phải đồng thời theo đuổi nhiều mục tiêu: ổn định tỷ giá, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Dù áp lực lên tỷ giá vẫn còn hiện hữu, nhưng giới chuyên môn nhận định, tỷ giá vẫn trong tầm kiểm soát của nhà điều hành. Theo ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối Ngoại hối, Thị trường vốn và Dịch vụ chứng khoán HSBC Việt Nam, “căng hơn” không đồng nghĩa với “mất kiểm soát”. Nguồn cung từ FDI, xuất khẩu, du lịch và kiều hối vẫn hỗ trợ thị trường. Nếu các dòng ngoại tệ này duy trì ổn định, cùng với sự phối hợp phù hợp giữa điều hành tỷ giá và thanh khoản, thị trường có cơ sở giữ được sự ổn định. Trong kịch bản cơ sở, HSBC cho rằng khó xuất hiện biến động quá mạnh nếu các yếu tố bên ngoài không xấu đi đáng kể.

Đánh giá cao công tác điều hành tỷ giá của NHNN trong thời gian qua, nhưng, TS. Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát tín hiệu chính sách rõ ràng. Việc nắm được định hướng điều hành sẽ giúp doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch và sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Theo ông, việc điều chỉnh tỷ giá cũng cần được lựa chọn đúng thời điểm, phù hợp với năng lực cung ứng trong nước. Khi sản xuất trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu, doanh nghiệp vẫn phải dựa vào nguồn nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu; tỷ giá tăng quá nhanh sẽ làm tăng chi phí đầu vào. “Trong thời gian tới, áp lực tỷ giá vẫn phụ thuộc vào diễn biến của USD trên thị trường quốc tế, nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế và khả năng cân đối nguồn cung trong nước. Trong bối cảnh đó, điều hành linh hoạt, duy trì thanh khoản ngoại tệ và ổn định kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng để tỷ giá vận động phù hợp với các cân đối vĩ mô”, TS. Huỳnh Thanh Điền lưu ý.

Trước những thuận lợi và thách thức đan xen, những tháng cuối năm 2026, NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. “Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ biến động tỷ giá. NHNN sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ lãi suất trong mối tương quan với tỷ giá, theo định hướng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tìm điểm cân bằng hợp lý giữa hai yếu tố này”, ông Phạm Chí Quang nhấn mạnh.

Những sức ép từ bên ngoài có thể còn tiếp diễn, nhưng kết quả điều hành thời gian qua đã tạo thêm cơ sở để thị trường, người dân, doanh nghiệp tin tưởng vào sự ổn định của VND. Với nhà đầu tư nước ngoài, đó còn là cơ sở đánh giá khả năng ứng phó của Việt Nam trước biến động quốc tế. Duy trì được niềm tin ấy sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, hỗ trợ nền kinh tế theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững.