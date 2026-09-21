Củng cố tổ chức Công đoàn, tăng cường phát triển Đảng trong công nhân

Liên đoàn lao động TPHCM trao quyết định kết nạp Đảng đối với công nhân, lao động ưu tú.

Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, tổ chức Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn phát triển Đảng. Từ việc tập hợp đoàn viên, tổ chức phong trào thi đua, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn có điều kiện nhận diện những nhân tố tích cực trong công nhân để bồi dưỡng, giới thiệu với tổ chức Đảng.

Tiêu biểu như tại TPHCM, với mạng lưới rộng khắp, gắn bó trực tiếp với người lao động tại nhà máy, phân xưởng, doanh nghiệp, Công đoàn đang ngày càng khẳng định vai trò trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Do đó, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), tại Di tích lịch sử Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo, Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp với Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 32 công nhân, người lao động ưu tú. Những đảng viên kết nạp mới là những gương mặt tiêu biểu, nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia phong trào thi đua, hoạt động công đoàn và công tác xã hội.

Tại Thanh Hóa, với lợi thế mạng lưới công đoàn cơ sở rộng khắp cùng số lượng đoàn viên đông đảo nên rất cần có cơ chế linh hoạt, phù hợp hơn nhằm tăng cường phát triển Đảng trong công nhân, người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp FDI.

Ông Lương Trọng Thành - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và doanh nghiệp FDI có ý nghĩa thiết thực. Việc xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò của Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động có bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Cũng như các địa phương khác, công tác phát triển Đảng viên được tỉnh Quảng Ninh chú trọng thực hiện. Năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh đặt mục tiêu bồi dưỡng, giới thiệu 1.200 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu có 600 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tại xã Quảng Hà, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà, công tác tạo nguồn được thực hiện từ phong trào lao động sản xuất. Đầu tháng 2/2026, Đảng ủy xã Quảng Hà tổ chức lễ kết nạp 3 đoàn viên công đoàn ưu tú đang làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật Ngân Hà và Công ty TNHH Đại Đông Việt Nam vào Đảng. Đây là những đoàn viên ưu tú, tích cực lao động, sản xuất và tham gia hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua tại đơn vị.

Có thể khẳng định, những đảng viên trưởng thành từ công nhân trực tiếp lao động sản xuất đang trở thành lực lượng nòng cốt trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Không chỉ gương mẫu trong lao động sản xuất, các đảng viên còn là cầu nối giữa người lao động với tổ chức Đảng, công đoàn và người sử dụng lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng của công nhân, đồng thời tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, phát triển đảng viên, đoàn viên trong công nhân không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng mà còn tăng cường bản chất giai cấp công nhân và sức mạnh của tổ chức Công đoàn. Qua đó, Công đoàn giúp Đảng tập hợp, đoàn kết công nhân, đồng thời thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.