Củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan

Tại cuộc làm việc với bà Paula Risikko, Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường quan hệ giữa các chính đảng và hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm hoạch định chính sách, đồng thời kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết làm việc với bà Paula Risikko, Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan. Ảnh: TTXVN

Đồng chí cũng đề nghị hai nước phát huy vai trò cầu nối của Phần Lan trong quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) và của Việt Nam trong quan hệ Phần Lan-ASEAN, tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, đồng thời mong Phần Lan vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU. Về hợp tác đa phương, đồng chí đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và thượng tôn pháp luật; ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết và đoàn công tác với Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp với đồng chí Jiri Mäntysalo, Phó chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, kết hợp lý luận với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển và gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. Đồng chí đề nghị hai Đảng tăng cường trao đổi lý luận, hợp tác báo chí và phối hợp tại các diễn đàn chính đảng đa phương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết gặp đồng chí Jiri Mäntysalo, Phó chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng có cuộc gặp ông Mauri Raveala, Chủ tịch Hội Hữu nghị Phần Lan-Việt Nam, và các hội viên; gặp bà Marit af Björkesten, Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phần Lan (Yle). Trong các cuộc trao đổi, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các đối tác Phần Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam hội nhập xã hội sở tại, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, trở thành cầu nối giữa hai nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tặng quà lưu niệm ông Mauri Raveala, Chủ tịch Hội Hữu nghị Phần Lan - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Phần Lan...