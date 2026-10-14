Củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào – Campuchia

Chiều 14/10, Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia đã diễn ra tại Hà Nội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng chủ trì cuộc gặp.

Toàn cảnh cuộc gặp.

Bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu to lớn ba nước đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình cảm đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng gắn bó, bền chặt, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đất nước Campuchia và đất nước Lào sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, tiếp tục củng cố vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá, kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, Cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả qua hơn một thập kỷ; là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba Quân đội...

Các đại biểu Đoàn Việt Nam tại cuộc gặp.

Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị ba bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác, gồm: Củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên; tuyên truyền, giáo dục cho Quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ba nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ ba nước, ba Quân đội; giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân, binh chủng.

Đồng thời, quân đội ba nước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia; giao lưu hữu nghị giữa lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân biên giới; công nghiệp quốc phòng; pháp luật quân sự, quốc phòng; thể thao quân sự; chuyển đổi số; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN...

Đại tướng Khamliang Outhakaysone phát biểu.

Về phần mình, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 là dấu mốc quan trọng, thắm tình hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa ba nước nói chung, quân đội ba nước nói riêng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng đơm hoa kết trái.

Đại tướng Tea Seiha phát biểu.

Trao đổi tại cuộc gặp, Đại tướng Tea Seiha đánh giá cao kết quả hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia trong thời gian qua nói chung, giữa Bộ Quốc phòng ba nước nói riêng; cam kết trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa ba nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước; khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế, nhất là tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước ký Biên bản Cuộc gặp.

Trước đó, tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, đã diễn ra Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.

Diễn tập được tổ chức trên cơ sở thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước ký năm 2019, trong đó xác định việc luân phiên tổ chức diễn tập hằng năm nhằm tăng cường hợp tác trong ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa. Diễn tập năm nay gồm 2 giai đoạn: Chuẩn bị ứng phó thảm họa siêu bão và thực hành ứng phó thảm họa siêu bão. Ở giai đoạn I, Quân đội ba nước thiết lập Sở Chỉ huy liên hợp, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng và thống nhất phương án ứng phó với tình huống siêu bão giả định. Ở giai đoạn II, các lực lượng phối hợp ứng cứu Nhân dân vùng ngập lụt, triển khai bệnh viện dã chiến, cứu hộ tại công trình sập đổ và ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm...

Sau đây là một số hình ảnh tại Diễn tập:

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu.

Lực lượng không quân sử dụng trực thăng cẩu treo cứu người bị nạn do bão, lũ.

Lực lượng Không quân chuyển người bị thương lên tuyến trên cấp cứu.

Các lực lượng xử lý sự cố rò rỉ hoá chất và cứu người gặp nạn.

Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm người mắc kẹt.

Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Đại tướng Tea Seiha trao quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng tham gia diễn tập thành công.