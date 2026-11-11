Củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới

Đại tá Phạm Văn Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Nhiệm vụ cụ thể là bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, bảo đảm quốc phòng, an ninh là điều kiện tiên quyết và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, việc xây dựng nền biên phòng toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai thăm mốc giới quốc gia. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Để ghi nhận những kết quả đạt được, cách làm hiệu quả và các giải pháp tiếp tục củng cố thế trận lòng dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh trong tình hình mới, phóng viên Báo Nhân Dân trao đổi với Đại tá Phạm Văn Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai:

Phóng viên: Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai đã triển khai những giải pháp gì nhằm xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Văn Đảng: Bộ đội Biên phòng thành phố được giao quản lý, bảo vệ hơn 258km đường biên giới tiếp giáp ba tỉnh của Vương quốc Campuchia, với 16 đồn biên phòng và 1 Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đóng quân trên 8 xã biên giới.

Quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, đơn vị xác định bảo vệ biên giới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, mỗi người dân là một cột mốc sống. Trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách; lấy phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai thăm khu dân cư trên tuyến biên giới. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Để xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, đơn vị tập trung vào một số giải pháp:

Thứ nhất, tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ra các chủ trương, giải pháp, kế hoạch cụ thể về xây dựng nền biên phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại thông qua các chương trình, mô hình, phong trào có sức lan tỏa.

Thứ hai, phát huy vai trò cán bộ, đảng viên biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, phụ trách hộ gia đình, sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp.

Thứ ba, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đơn vị đã tham mưu địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, bố trí kinh phí và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó có chương trình ký kết nghĩa giữa cơ quan đơn vị tuyến sau với tuyến trước (8 xã biên giới và 16 Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động).

Thứ tư, thực hiện nghiêm Quy định số 141 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 681 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng để giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng.

Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới thời gian qua?

Đồng chí Phạm Văn Đảng: Ngay từ những ngày đầu, đơn vị đã vận động hơn 30 tập thể và 150 hộ gia đình tình nguyện tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, cùng hơn 100 tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới; nhờ đó đã hình thành “vành đai an ninh” khép kín dọc tuyến biên giới, giúp bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa.

Các lực lượng trên tuyến biên giới tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đơn vị cũng giúp đỡ 12 điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng với 245 hộ, 860 nhân khẩu.

Bên cạnh đó, hơn 80 đảng viên đồn biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ thôn, ấp; 257 đảng viên đồn biên phòng phụ trách, giúp đỡ 931 hộ gia đình khu vực biên giới. Đến nay đã có hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố hướng về giúp đỡ quân và dân biên giới, với giá trị hàng chục tỷ đồng/ năm.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai nghe lực lượng Bộ đội Biên phòng giới thiệu về mốc giới quốc gia.

Phóng viên: Bộ đội Biên phòng triển khai các giải pháp gì để tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Văn Đảng: Đơn vị phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trước hết bằng việc gắn bó, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng: trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các nền tảng mạng xã hội… để người dân nắm và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân vừa sản xuất, vừa tham gia bảo vệ biên giới.

Từ đó, nhân dân chủ động tự quản đường biên, cột mốc, xây dựng lực lượng tại chỗ, vừa ổn định cuộc sống, vừa sẵn sàng chiến đấu tự vệ để bảo vệ gia đình, thôn xóm.

Bộ đội Biên phòng Đồng Nai tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. (Ảnh: BĐBP)

Đơn vị cũng đã triển khai và duy trì nhiều mô hình thiết thực như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Thầy giáo quân hàm xanh, Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Thắp sáng vùng biên”, “Tiếng loa Biên phòng”, “Bò giống, dê giống cho người nghèo”.

Đơn vị cũng tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chương trình “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, chăm lo gia đình chính sách và hộ khó khăn với nguồn lực lên đến hàng chục tỷ đồng/năm; qua đó góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước, quân đội nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng.

Bộ đội Biên phòng Đồng Nai trao kinh phí cho học sinh thuộc Chương trình "Nâng bước em đến trường". (Ảnh: BĐBP)

Đồng thời, đơn vị xây dựng và duy trì hiệu quả các phong trào bảo vệ an ninh trật tự thôn, ấp, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm quy chế biên giới. Các đồn biên phòng trong thành phố luôn chủ động phối hợp cùng các ngành, các lực lượng đứng chân trên khu vực biên giới giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, không để xảy ra các điểm nóng; chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở.

Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống chính trị trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, ổn định đời sống, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai...

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Nai giám sát xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. (Ảnh: Nhất Sơn)

Đơn vị duy trì tốt công tác phối hợp lực lượng Công an, Quân sự, Hiến binh 4 tỉnh (Kratie, Mondulkiri, Tboung Khmum và Stungtreng) của Vương quốc Campuchia trong trao đổi tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ đường biên giới chung.

Đơn vị tham mưu địa phương kết nghĩa 6 cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam-Campuchia, tạo điều kiện để nhân dân giao thương, thăm thân, khám, chữa bệnh, giao lưu văn hóa, thể thao, cùng đấu tranh chống tội phạm; qua đó, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước láng giềng.

Phóng viên: Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đơn vị sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Văn Đảng: Trong tình hình mới, đơn vị tập trung vào hai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, toàn diện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, biên phòng, trọng tâm là Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và Đề án Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân.

Bộ đội Biên phòng Đồng Nai chăm lo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Hai là, phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đảng viên phụ trách hộ gia đình… để tham mưu với địa phương đưa các chương trình, mô hình, phong trào lên tầm cao mới; qua đó xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội và Bộ đội Biên phòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Việc phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng để xây dựng thế trận làng, xã chiến đấu liên hoàn vững chắc ngay từ thời bình.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng nắm tình hình ở các khu dân cư trên biên giới. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Đối với già làng, người có uy tín, đây là những người gần dân, hiểu dân, được đồng bào tin tưởng sẽ là cầu nối để cùng với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, giữ gìn đường biên, cột mốc, giữ vững đoàn kết ở vùng biên.

Còn với mỗi người dân trên biên giới là một cột mốc sống; Bộ đội Biên phòng luôn chủ động tuyên truyền để người dân chủ động tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự, cung cấp thông tin, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!