Củng cố 'thế trận lòng dân', quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Tham gia đoàn công tác có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục, Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, chỉ huy các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Sáng tạo nhiều mô hình, cách làm thiết thực từ cơ sở

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Biên phòng. Nhờ đó, đơn vị hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả nổi bật, nhất là quản lý, bảo vệ biên giới, đối ngoại Biên phòng, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới.

Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, các đơn vị đã tổ chức 496 lần tuần tra đơn phương với 3.012 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp tổ chức 13 lần tuần tra song phương với 774 lượt người của hai bên. Công tác đối ngoại Biên phòng tiếp tục được duy trì hiệu quả, với 16 cặp đồn, trạm kết nghĩa và 7 cặp bản kết nghĩa hai bên biên giới. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Lễ công bố nâng cấp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế ngày 10/11/2026.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đấu tranh thành công 5 chuyên án, trong đó có 4 chuyên án về tội phạm ma túy; bắt giữ, khởi tố điều tra 34 vụ, với 41 đối tượng. Đơn vị còn phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh thành công chuyên án liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người, bắt giữ 40 đối tượng; đồng thời vận động nhân dân giao nộp 457 khẩu súng các loại.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ biên giới, điểm nổi bật của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu là chủ động nghiên cứu, triển khai nhiều mô hình dân vận thiết thực, gắn phát triển kinh tế, xã hội với củng cố thế trận biên phòng toàn dân.

Tiêu biểu là mô hình Bộ đội Biên phòng giúp nhân dân trồng sâm Lai Châu phát triển kinh tế. Đến nay, đơn vị đã huy động 4.884 ngày công của cán bộ, chiến sĩ và 4.665 ngày công của nhân dân; vận động nguồn lực khoảng 6,5 tỷ đồng, xây dựng 89 nhà giàn, trồng thử nghiệm 55.000 cây sâm và gieo ươm 150.000 cây tại trung tâm giống.

Đáng chú ý, mô hình trồng rau xanh tập trung, chăn nuôi gia súc, gia cầm, xây dựng vùng thực phẩm an toàn cung cấp cho các trường học khu vực biên giới đã được triển khai tại 13 đồn Biên phòng, với diện tích khoảng 12,62ha. Các đơn vị đã cung cấp gần 2,9 tấn rau, củ cho các trường học, đồng thời hỗ trợ nhân dân thành lập 13 hợp tác xã nông nghiệp và dược liệu quân dân, thu hút gần 300 thành viên tham gia.

Không chỉ chú trọng phát triển sinh kế, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu còn tạo dấu ấn trong chuyển đổi số thông qua mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, với 6 cách làm tiêu biểu, như “Thầy giáo quân hàm xanh - đẩy nhanh chuyển đổi số”, “Hướng dẫn nhân dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử”, “Thư viện pháp luật số”... Đặc biệt, các đơn vị đã huy động nguồn lực trao tặng 1.616 điện thoại thông minh và sim 4G cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

Cùng với các mô hình trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của 100 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 100 chi bộ thôn, bản; 235 đảng viên phụ trách 1.219 hộ gia đình khu vực biên giới. Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và mô hình “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp” được triển khai tích cực, góp phần chăm lo giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và củng cố cơ sở chính trị tại địa phương.

Nhân rộng những cách làm hiệu quả, giữ vững nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đạt được trong năm 2026. Đồng chí đánh giá, mặc dù địa bàn biên giới rộng, địa hình chia cắt, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, song Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, đồng chí Tư lệnh đánh giá cao công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng nắm, xử lý tình hình biên giới; kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, đối ngoại Biên phòng và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí cũng ghi nhận tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, nền nếp công tác và sự chủ động khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2026. Ảnh: Thanh Xuân

Đối với công tác dân vận, Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã có nhiều sáng kiến, cách làm bài bản, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Một số mô hình, trong đó có “Bộ đội Biên phòng - Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, đã được Bộ Tư lệnh nghiên cứu, lựa chọn, tích hợp với những cách làm hiệu quả của các đơn vị khác để nhân rộng trong toàn lực lượng.

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đặc biệt biểu dương các mô hình tăng gia sản xuất, trồng rau sạch, phát triển cây dược liệu, hỗ trợ các trường học và giúp nhân dân phát triển kinh tế. Theo đánh giá của đồng chí, giá trị nổi bật của những mô hình này không chỉ nằm ở cách tổ chức sáng tạo, mà còn ở những sản phẩm, lợi ích cụ thể mang lại cho người dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân.

Từ những kết quả đã đạt được, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các mô hình; chủ động đề xuất sáng kiến mới, lựa chọn những cách làm có khả năng nhân rộng, phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Đồng thời, giao các cơ quan chức năng phối hợp nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình tiêu biểu.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Tư lệnh yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới. Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

Đối với hoạt động quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu đơn vị chủ động tham mưu cho địa phương khai thác hiệu quả cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát cửa khẩu quốc tế trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại Biên phòng, duy trì hiệu quả các hoạt động kết nghĩa đồn, trạm và cụm dân cư hai bên biên giới; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân. Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đặc biệt, Trung tướng Vũ Trung Kiên định hướng xây dựng các đồn Biên phòng trở thành những “Điểm sáng văn hóa” ở khu vực biên giới, không chỉ có cảnh quan chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, hệ thống thiết chế đồng bộ, mà còn là nơi nhân dân có điều kiện tiếp cận kiến thức, khoa học, công nghệ, văn hóa và những phương thức sản xuất tiến bộ.

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo và những kết quả đã đạt được, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với chăm lo đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.