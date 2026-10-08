Trung tâm phục vụ hành chính công xã đảo tiền tiêu Vĩnh Thực phục vụ nhân dân. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Giữ vững chủ quyền từ sinh kế nhân dân

Tại các khu vực biên giới đất liền, sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia không chỉ đến từ các lực lượng chuyên trách như Bộ đội Biên phòng hay Công an, mà cốt lõi được tạo dựng từ sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Quản lý, bảo vệ trên 43,1 km đường biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô hiện phụ trách địa bàn 3 xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô, khu vực giữ vị trí chiến lược trọng yếu về phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu nhân dân và an ninh, quốc phòng.

Xác định dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng người dân. Nhờ đó, bà con vùng biên hiểu rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp giữ gìn đường biên, cột mốc và bảo đảm an ninh trật tự.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô nhấn mạnh: quần chúng nhân dân giữ vị trí đặc biệt quan trọng giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc làm tốt công tác tuyên truyền đã giúp người dân nhận thức rõ vai trò của mình, từ đó tích cực hỗ trợ lực lượng biên phòng tuần tra mốc giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Tuy nhiên, muốn nhân dân gắn bó lâu dài với vùng biên, bên cạnh tuyên truyền thì việc tạo sinh kế ổn định là yếu tố quyết định. Tại xã Hoành Mô, các mô hình hợp tác xã phát triển kinh tế đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ tạo việc làm tại chỗ, các hợp tác xã còn liên kết hộ nông dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển du lịch, dịch vụ và đưa các sản phẩm OCOP đặc trưng tiếp cận du khách. Việc phát triển kinh tế giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống ngay trên quê hương, tạo tiền đề vững chắc củng cố "thế trận lòng dân" nơi biên cương.

Phát triển kinh tế biên giới không chỉ giải quyết bài toán sinh kế trước mắt mà còn góp phần củng cố cộng đồng, giữ chân người dân bám làng, bám bản. Đánh giá về mối quan hệ giữa kinh tế và quốc phòng, ông Phạm Trường Thắng, Phó Giám đốc hợp tác xã Hoa Cao Sơn (xã Hoành Mô) chia sẻ, làm kinh tế vùng biên không đơn thuần là câu chuyện kinh doanh hay lợi nhuận. Khi người dân có thu nhập ổn định ngay tại quê hương, hạn chế việc đi làm ăn xa, họ sẽ có điều kiện giữ đất, giữ làng, bảo tồn văn hóa và hăng hái tham gia phong trào tự quản an ninh trật tự.

Từ bảo vệ chủ quyền đến phát triển kinh tế, yếu tố quyết định vẫn là sự gắn kết chặt chẽ giữa nhân dân với địa bàn. Để tạo nên sự gắn kết ấy, vai trò của tổ chức Đảng cơ sở thể hiện rõ nét qua việc đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động sao cho gần dân và sát thực tế.

Tại Chi bộ thôn Nà Pò (xã Hoành Mô), phương thức làm việc đã có sự đổi mới mạnh mẽ. Ông Triệu Văn Thọ, Bí thư Chi bộ thôn Nà Pò cho biết, thay vì tuyên truyền qua các cuộc họp khô khan, cán bộ thôn trực tiếp đến từng hộ gia đình, lồng ghép nội dung trong sinh hoạt cộng đồng và qua nhóm mạng xã hội của thôn. Các nội dung được cô đọng ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm kèm ví dụ cụ thể để bà con "dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện", gắn liền với vai trò nêu gương "nói đi đôi với làm" của đảng viên.

Sự sâu sát của cán bộ đã biến thành hành động tự giác của mỗi người dân. Anh Đặng Dảu Thím, người dân thôn Nà Pò chia sẻ, qua tuyên truyền của chính quyền, bà con luôn nhắc nhở nhau tuân thủ quy định biên giới, không vượt biên trái phép, không tiếp tay buôn lậu, cùng chung tay giữ gìn sự bình yên cho khu dân cư.

Đổi mới bộ máy tinh gọn, hướng về cơ sở

Sự phát triển bền vững của một địa phương không chỉ thể hiện ở các chỉ số tăng trưởng hay hạ tầng mới, mà còn ở năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản trị của chính quyền trong giải quyết các vấn đề dân sinh. Là địa bàn trung tâm, phường Hạ Long từng đối mặt với khối lượng công việc hành chính rất lớn cùng nhu cầu giải quyết thủ tục ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy, việc giảm khâu trung gian đã giúp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước truyền tải xuống cơ sở nhanh chóng, thông suốt hơn.

Nhấn mạnh về mục tiêu đổi mới bộ máy, ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạ Long khẳng định, mong muốn lớn nhất của người dân là có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đảng cơ sở là nâng cao đời sống nhân dân. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất xác định xây dựng Hạ Long thành phường trọng điểm kiểu mẫu, giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình và hạnh phúc. Yếu tố quyết định để hiện thực hóa mục tiêu này chính là sự đồng thuận, tin tưởng của người dân.

Xây dựng Đảng vì thế không chỉ dừng ở chỉ thị, nghị quyết trên giấy, mà quan trọng hơn là khâu tổ chức thực hiện và đo đếm bằng những thụ hưởng thực tế của nhân dân. Một hệ thống chính trị hiệu quả là hệ thống biết tinh gọn đầu mối đi đôi với nâng cao chất lượng phục vụ.

Ghi nhận những chuyển biến thực tế, ông Nguyễn Tiến Lập, người dân phường Hạ Long chia sẻ, sau khi sắp xếp lại bộ máy, công việc tại trung tâm hành chính công cũng như các lĩnh vực khác đều diễn ra khoa học, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhạn (phường Hạ Long) phấn khởi cho biết, diện mạo địa phương có sự thay đổi rõ rệt. Phong cách làm việc của cán bộ phường rất gần dân, sát dân; mọi ý kiến chính đáng của nhân dân đều được phản hồi và xử lý kịp thời, củng cố niềm tin lớn vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Đứng trước yêu cầu phát triển mới, công tác xây dựng Đảng tại Quảng Ninh đòi hỏi sự đổi mới tư duy quản trị toàn diện, khi chuyển đổi mô hình từ tỉnh sang thành phố, tất cả lĩnh vực từ quản trị kinh tế - xã hội đến quốc phòng, an ninh đều đòi hỏi phương thức tiếp cận mới, đáp ứng đúng kỳ vọng của Trung ương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Khái quát về tầm quan trọng của việc củng cố lòng dân, Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Phó Bí thư Thường trực, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh khẳng định: Xây dựng "thế trận lòng dân" là vấn đề cốt lõi có ý nghĩa quyết định trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tại Quảng Ninh, công tác này được hình thành từ những việc làm cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, nhất là ở vùng biên giới, miền núi, biển đảo thông qua các phong trào thi đua "Dân vận khéo và "Đơn vị dân vận tốt".

Thực tiễn cho thấy, khi tổ chức Đảng vững mạnh, cán bộ nêu gương, chính quyền hoạt động hiệu quả và nhân dân được thụ hưởng, niềm tin xã hội sẽ được củng cố vững chắc. Đó là nguồn sức mạnh nội sinh giúp Quảng Ninh giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ nơi phên dậu Tổ quốc.