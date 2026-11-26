Sáng 26/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành viên Hội đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận, nhận diện những thay đổi của cục diện chiến lược thế giới và dự báo tác động đối với môi trường hòa bình, ổn định của Việt Nam. Hội nghị cũng đánh giá hoạt động của các cơ chế hợp tác đa phương thời gian qua, nhận diện những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đề xuất định hướng chính sách trong thời gian tới.

Nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những mục tiêu phát triển cao. Trong bối cảnh cục diện thế giới có nhiều thay đổi, nhiệm vụ quan trọng là giữ vững độc lập, tự chủ và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trên cơ sở nhận diện đúng những biến động chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh từ cơ sở; bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng biên giới hòa bình. Việt Nam cũng cần nâng cao hiệu quả tham gia, đóng góp tại các cơ chế đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN.

Một định hướng quan trọng là xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tinh gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân thành một khối thống nhất. Đầu tư cho quốc phòng, an ninh cần gắn với phát triển khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực phòng thủ dân sự.

Đề cập vai trò chủ nhà APEC 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam cùng các nền kinh tế thành viên định hình chương trình hợp tác của Diễn đàn. Các ưu tiên cần tập trung gồm nâng cao năng suất, thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực, tăng sức chống chịu của các nền kinh tế và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành công của Năm APEC 2027 không chỉ nằm ở kết quả hội nghị mà còn ở việc các thành viên tìm được lợi ích chung, hình thành những sáng kiến có thể tiếp tục triển khai sau sự kiện.

Củng cố lòng tin của nhân dân

Nhấn mạnh nền tảng sức mạnh quốc gia trước mọi biến động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lòng tin của nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Lòng tin ấy được bồi đắp từ việc chính quyền lắng nghe, giải quyết những kiến nghị chính đáng và chủ động nhận trách nhiệm khi có sai sót.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu củng cố lòng tin thông qua chất lượng chính sách và trách nhiệm với nhân dân; tôn trọng ý kiến góp ý, kiến nghị của công dân. Trong xây dựng chính sách việc làm, dạy nghề, cần quan tâm lắng nghe nguyện vọng của thanh niên, lực lượng có vai trò quan trọng trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần đặc biệt coi trọng năng lực giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Người đứng đầu phải xác định rõ thời hạn xử lý và trực tiếp kiểm tra kết quả. Những trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, vụ lợi phải bị xử lý nghiêm. Nếu nhiều địa phương cùng gặp vướng mắc từ một quy định, bộ quản lý ngành cần xem xét, kiến nghị sửa đổi để tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết của chính quyền với người dân.