Củng cố quan hệ hợp tác, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới

Công an tỉnh Tây Ninh và Ty Công an tỉnh Prey Veng (Campuchia) ký kết biên bản hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ngày 18/9, tại phường Tân Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới với Ty Công an 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia), nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong năm 2025, 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thực hiện kế hoạch hợp tác hằng năm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh và Ty Công an các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum đã duy trì trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và giải quyết những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới.

Hai bên tiếp tục duy trì, phát triển tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống, tinh thần láng giềng tốt đẹp. Công an hai bên đã tham mưu chính quyền tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh với Ban Hành chính 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum, góp phần củng cố quan hệ hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, các ngành chức năng hai bên đã bàn giao hơn 2.300 công dân vi phạm pháp luật, lao động, cư trú bất hợp pháp qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; qua đó phát hiện hàng trăm trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, 368 trường hợp liên quan lừa đảo trên không gian mạng; bắt giữ 10 đối tượng truy nã và 4 đối tượng truy tìm liên quan các vụ án, vụ việc phía Việt Nam đang thụ lý.

Hai bên cũng phối hợp điều tra, xác minh, xử lý 5 vụ án liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giết người, cướp tài sản, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác hợp tác giữa các lực lượng vẫn còn một số khó khăn. Việc duy trì các cuộc gặp gỡ, hoạt động đối ngoại chưa thường xuyên; việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra những yêu cầu mới trong cơ chế phối hợp với các địa phương phía Campuchia.

Trong khi đó, tình hình tội phạm khu vực biên giới, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi cơ chế trao đổi, xử lý thông tin phải nhanh hơn, trực tiếp hơn và hiệu quả hơn.

Đại tá Phạm Tiến Hưng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an hai nước trong bắt giữ các đối tượng hình sự nguy hiểm, trong đó có những đối tượng mang quốc tịch nước thứ ba lẩn trốn qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và củng cố quan hệ hợp tác giữa lực lượng chức năng hai nước.

Trung tướng Pich Virak, Trưởng Ty Công an tỉnh Svay Rieng cho rằng việc duy trì gặp gỡ trực tiếp giữa lực lượng chức năng hai bên có ý nghĩa quan trọng trong trao đổi, xử lý công việc, giúp hai bên hiểu rõ hơn nội dung cần phối hợp và trao đổi thông tin nhanh chóng khi xảy ra vụ việc, nhất là các vụ án hình sự, lừa đảo trực tuyến, mua bán người, mua bán, vận chuyển ma túy xuyên biên giới và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác.

Trung tướng Chen Ny, Trưởng Ty Công an tỉnh Tboung Khmum đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xuyên biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, không bị lôi kéo trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Đồng thời, cần tăng cường phối hợp đấu tranh với tội phạm mạng, nhất là các hoạt động lừa đảo trực tuyến và phối hợp giải cứu nạn nhân là công dân hai nước.

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định: Kết quả phối hợp thời gian qua không chỉ thể hiện trên các kế hoạch, biên bản ghi nhớ mà đã được cụ thể hóa bằng nhiều vụ việc, nội dung hợp tác thiết thực và hiệu quả.

Tình hình hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu mới. Việt Nam đang triển khai chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phía Campuchia chuẩn bị cho các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2027. Hai bên đồng thời hướng tới các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Vì vậy, việc giữ vững tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, an toàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thiếu tướng Vũ Như Hà cho rằng, một trong những vấn đề đáng quan tâm hiện nay là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, bởi đây là điều kiện làm phát sinh tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị lực lượng chức năng hai bên tăng cường tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở; kiên quyết ngăn chặn, xử lý các đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, tham mưu chính quyền hai bên đưa nội dung phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép vào các thỏa thuận hợp tác song phương, tạo hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp lâu dài.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục bảo vệ vững chắc thành quả phân giới, cắm mốc; bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng chuyên trách hai nước triển khai công việc trên thực địa; chủ động chia sẻ thông tin về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, mục tiêu là rút ngắn thời gian trao đổi, khắc phục khoảng trống thông tin, chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, không để tội phạm phát sinh, phát triển thành đường dây, tổ chức lớn.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục duy trì các cuộc họp, hoạt động đối ngoại phù hợp; tăng cường trao đổi trực tiếp để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hiểu biết, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Theo định hướng thống nhất tại hội nghị, lực lượng chức năng hai bên tiếp tục tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm như khủng bố, ma túy, mua bán vũ khí, mua bán người, cướp, rửa tiền, buôn bán hàng cấm, hàng lậu và tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng thời củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động liên lạc qua biên giới và tăng cường hợp tác ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Việc triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước qua lại, giao thương, sinh hoạt; qua đó tiếp tục xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Dịp này, Công an tỉnh Tây Ninh và Ty Công an 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia) đã ký kết biên bản hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới./.