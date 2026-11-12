Củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Phát huy vai trò nghị viện, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nga

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; trân trọng tình cảm tốt đẹp của đoàn đại biểu cấp cao Nga dành cho Việt Nam, cũng như những đóng góp tích cực của bà Valentina Matviyenko trong việc vun đắp quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác nghị viện trong nhiều năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, hai nước đang đứng trước những cơ hội và thách thức phát triển. Vì vậy, hai bên cần tận dụng tốt hơn các cơ hội để thúc đẩy, mở rộng hợp tác, phục vụ mục tiêu phát triển, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của mỗi quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện cơ sở pháp lý, giám sát và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương. Cùng với đó, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai hợp tác trên từng lĩnh vực, đặc biệt chú trọng tăng cường kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định Hội đồng Liên bang luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, ủng hộ tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí.

Nhấn mạnh giá trị của tình hữu nghị được nhiều thế hệ nhân dân hai nước vun đắp, bà Valentina Matviyenko mong muốn tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu thanh niên và hợp tác địa phương, góp phần trao truyền tình cảm gắn bó Việt - Nga cho các thế hệ tương lai.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên các kênh, phát huy vai trò cầu nối của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ hai nước; thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, địa phương và doanh nghiệp. Trước mắt, cần có những biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác nhân văn, phát huy tiềm năng của hai nước.

Thúc đẩy thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD

Cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hiện nay là cụ thể hóa các định hướng, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án hợp tác hiệu quả. Thủ tướng đề nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục phối hợp với Quốc hội Việt Nam, hỗ trợ Chính phủ hai nước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: QUANG PHÚC

Về kinh tế, Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động.

Thủ tướng nhấn mạnh việc duy trì hiệu quả hợp tác năng lượng - dầu khí; thúc đẩy hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, gắn với bảo đảm an toàn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Về thương mại, Thủ tướng đề nghị Liên bang Nga và các đối tác thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu sớm xúc tiến đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, phù hợp với điều kiện thương mại mới, thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 15 tỷ USD.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo; kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác địa phương, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, khai thác hiệu quả hơn những điều kiện thuận lợi về kết nối hàng không giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định Hội đồng Liên bang ủng hộ tăng cường hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng phát huy chức năng, thẩm quyền để hỗ trợ triển khai các thỏa thuận giữa hai Chính phủ.

Bà Valentina Matviyenko mong muốn thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể Liên bang Nga với các tỉnh, thành phố Việt Nam, tạo thêm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước; đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm hợp tác đào tạo, giảng dạy tiếng Nga, giao lưu văn hóa và du lịch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa Chính phủ, cơ quan lập pháp và các địa phương nhằm thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương; chú trọng tháo gỡ những vướng mắc cụ thể, nâng cao hiệu quả hợp tác và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.