Củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam, Nhật Bản

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, trong hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và trên mọi lĩnh vực. Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hai bên tiếp tục chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam, là đối tác lớn nhất về hợp tác ODA và lao động, thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch. Kim ngạch thương mại 8 tháng năm 2026 đạt 33,7 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2025; mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 60 tỷ USD vào năm 2030 có thể sớm được hiện thực hóa. Hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo... đạt nhiều tiến triển. Hợp tác về nguồn nhân lực, địa phương, giao lưu nhân dân mật thiết và hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có gần 700.000 người, trong đó tỷ lệ trí thức, lao động chất lượng cao ngày càng tăng, hiện đang có khoảng 7.000 kỹ sư làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) Việt Nam tại Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự lễ đón chính thức, hội kiến Nhà vua, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, phát biểu chính sách tại Quốc hội, thăm tỉnh Kanagawa cũng như có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các thông tin liên quan đến chuyến thăm, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết thêm:

Chuyến thăm là nhằm củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản; trong đó, chú trọng thúc đẩy hợp tác thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hợp tác trụ cột của hai nước. Đó là những lĩnh vực hợp tác truyền thống như hợp tác chính trị (với độ tin cậy chính trị cao), kinh tế, đầu tư, thương mại.

Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước sẽ cùng nhau trao đổi về các biện pháp mở rộng và làm sâu rộng hơn những lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao, cũng như lĩnh vực hợp tác thường xuyên của hai nước là giáo dục đào tạo và lao động. Đây là những lĩnh vực mà Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm, có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu và cũng là những nội dung mà còn nhiều dư địa phát triển; hai bên sẽ tập trung ưu tiên phát triển những lĩnh vực này trong thời gian tới.

Bên cạnh đó còn có hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân. Đây là một khía cạnh hợp tác rất nổi bật trong quan hệ giữa hai nước. Hiện nay, hai nước có hơn 100 cặp hợp tác địa phương.

Về mục đích cũng như là kỳ vọng đối với chuyến thăm, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ để chuyển hóa những thỏa thuận, cam kết đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như hai nước ở nhiều cấp khác nhau sang một giai đoạn triển khai sâu rộng và hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển, tăng trưởng của cả hai nước; đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.