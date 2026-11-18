Đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng khẳng định: Thanh Hóa luôn coi trọng, gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trong đó, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng được củng cố, phát triển thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn và đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại buổi tiếp.

Thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cho biết, năm 2025 và 10 tháng năm 2026, kinh tế Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng đạt 8,27%; 9 tháng năm 2026 đạt 8,54%, riêng quý III đạt 10,49%, đứng thứ 12/34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu và du lịch tiếp tục phát triển. Lũy kế 10 tháng giá trị xuất khẩu đạt 6,54 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước gần 60 nghìn tỷ đồng, bằng 116% dự toán.

Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực với 126 dự án đầu tư trực tiếp được chấp thuận, trong đó có 21 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 17.600 tỷ đồng và 245 triệu USD.

Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc, với hơn 16 triệu lượt khách và tổng thu trên 45 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh được giữ vững...

Các đại biểu tỉnh Thanh Hóa tại buổi tiếp.

Về quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, đồng chí Lê Quang Hùng cho biết, thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 và Thỏa thuận hợp tác năm 2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương hai bên đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, y tế, giáo dục và quốc phòng - an ninh.

Trong năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ 54 tỷ đồng cho tỉnh Hủa Phăn để đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, tập huấn, sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị, hoàn thành 100% kế hoạch viện trợ theo thỏa thuận đã ký kết.

Các đại biểu tỉnh Hủa Phăn tại buổi tiếp.

Nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2027 với nhiều dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước và hai tỉnh, gồm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 50 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, 60 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh hợp tác thương mại, giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; nghiên cứu kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa các địa phương, thôn, bản hai bên biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay trân trọng cảm ơn đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã sang thăm, làm việc; đồng thời khẳng định chuyến thăm thể hiện tình đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua; mong muốn thông qua các chuyến thăm, làm việc và hoạt động hợp tác thiết thực, hai tỉnh tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Nhân dịp này, đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay và đồng chí Lê Quang Hùng đã trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm gắn bó, hữu nghị giữa hai tỉnh.