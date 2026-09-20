Củng cố niềm tin, mở ra cơ hội mới cho quan hệ kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ

Ông Mark Gillin, Chủ tịch AmCham Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Thanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ, có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước đến Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour từ ngày 20-25/9/2026.

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Mark Gillin nhận định, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng khi quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước ước đạt 215 tỷ USD trong năm 2025, tăng gần 40% chỉ trong một năm.

Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam ngày càng trở thành một đối tác quan trọng của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực sản xuất và chuỗi cung ứng. Ông Mark Gillin cho rằng mục tiêu hiện nay là làm cho mối quan hệ này trở nên cân bằng và bền vững hơn.

Trong bối cảnh đó, AmCham kỳ vọng, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố niềm tin giữa hai bên, giải quyết những vấn đề thương mại còn tồn đọng và mở ra những cơ hội mới cho xuất khẩu và đầu tư của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, hàng không, nông nghiệp và sản xuất tiên tiến.

Quan hệ thương mại phát triển mạnh mẽ hơn cũng sẽ góp phần củng cố khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng của cả hai nước.

Chủ tịch AmCham Việt Nam Mark Gillin đánh giá việc Việt Nam đã thu hút hơn 40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư vẫn được duy trì.

Từ góc độ của AmCham, ông Mark Gillin cho rằng việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giai đoạn đầu tư tiếp theo. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ kỳ vọng, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy một quan hệ thương mại ổn định và có tính dự báo cao.

Chủ tịch AmCham bày tỏ hy vọng, các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ được chuyển hóa thành những tiến triển thiết thực để các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thêm niềm tin vào việc mở rộng đầu tư và hoạt động tại Việt Nam.

Trụ cột mới trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ

Về những lĩnh vực có tiềm năng trở thành các trụ cột mới trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ, ông Mark Gillin nhận định tiềm năng đặc biệt lớn nằm ở bán dẫn và sản xuất tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế số, năng lượng, hàng không và cơ sở hạ tầng.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho những lĩnh vực này. Intel đã đầu tư hơn 1,5 tỷ USD tại Việt Nam, trong khi Amkor cam kết đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD vào cơ sở sản xuất bán dẫn. Đầu năm nay, các hãng hàng không Việt Nam cũng công bố các thỏa thuận trị giá khoảng 30 tỷ USD để mua 90 máy bay Boeing. Đây là những ví dụ đáng kể cho thấy những gì hai bên có thể đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tuy nhiên, để tạo ra làn sóng dự án tiếp theo, Việt Nam cần có các quy định mang tính dự báo cao, quy trình phê duyệt nhanh hơn, nguồn cung năng lượng đáng tin cậy, cơ sở hạ tầng tốt hơn và nguồn nhân lực có kỹ năng.

Theo Chủ tịch AmCham Việt Nam, ưu tiên sau chuyến thăm cần là triển khai thực hiện, biến các thỏa thuận và nội dung thảo luận thành những khoản đầu tư đi vào hoạt động, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với quá trình phát triển nền kinh tế công nghệ cao và kinh tế số, các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể trở thành những đối tác quan trọng khi Việt Nam chuyển từ hoạt động lắp ráp công nghệ sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế và đóng gói bán dẫn, điện toán đám mây, AI và các dịch vụ số tiên tiến.

Việt Nam đặt mục tiêu đầy tham vọng là đưa kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030. Trong quá trình này, các doanh nghiệp Hoa Kỳ hiện đang hoạt động tại Việt Nam như Intel, Amkor, Qualcomm, Synopsys và Marvell có thể đóng góp công nghệ, vốn, mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Mark Gillin, bước tiếp theo là tạo dựng những điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp này cũng như các doanh nghiệp khác mở rộng đầu tư. Những điều kiện đó bao gồm bảo hộ sở hữu trí tuệ mạnh mẽ, dòng dữ liệu xuyên biên giới đáng tin cậy, quy định trung lập về công nghệ, hạ tầng số hiện đại và lực lượng lao động được trang bị các kỹ năng phù hợp với những công việc ngày càng phức tạp. Những điều kiện này có thể giúp Việt Nam nắm bắt được nhiều giá trị hơn trong nước, thay vì chỉ đóng vai trò là một địa điểm sản xuất./.