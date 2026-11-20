Ngày 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027. (Nguồn: TTXVN)

Từ Thâm Quyến đến Côn Minh, các hoạt động thể hiện sự gắn kết giữa đối ngoại, hội nhập và yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ của đất nước.

Tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026; gặp lãnh đạo các nền kinh tế thành viên và cộng đồng doanh nghiệp. Các hoạt động tại Côn Minh tiếp nối chương trình hợp tác song phương, gắn với quan hệ địa phương, tình hữu nghị truyền thống và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ý nghĩa của chuyến công tác được thể hiện ở khả năng gắn những ưu tiên đối ngoại với yêu cầu phát triển lâu dài. Củng cố quan hệ với các đối tác, tham gia định hướng hợp tác khu vực cũng là tạo thêm điều kiện để Việt Nam giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ nguồn lực và nâng cao năng lực bên trong.

Làm sâu sắc quan hệ từ những lợi ích thiết thực

Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược lâu dài, gắn với vị trí láng giềng, giao thương mật thiết và lợi ích phát triển đan xen. Sự ổn định, phát triển của quan hệ song phương tác động trực tiếp đến an ninh, kinh tế và đời sống người dân, nhất là tại khu vực biên giới.

Tại cuộc hội đàm ngày 17/11 ở Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định ưu tiên phát triển quan hệ song phương, tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác thực chất. Việt Nam đề nghị đẩy nhanh các dự án đường sắt kết nối hai bên, tăng cường liên kết điện, đào tạo nhân lực và phát triển thương mại cân bằng, bền vững.

Trung Quốc ủng hộ kết nối Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Quảng Đông – Hong Kong – Ma Cao và khu vực Tây Nam Trung Quốc; sẵn sàng hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế xanh, chuyển đổi số. Hai bên nhất trí tiếp tục kiểm soát, giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định trên tinh thần luật pháp quốc tế Hiến chương Liên hợp quốc.

Chiều 19/11, ngay sau khi chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Trường Thủy (Côn Minh), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa, thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. Qua các hiện vật, hình ảnh và tư liệu, Đoàn ôn lại chặng đường hoạt động cách mạng của Người. Trong lưu bút, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động, trân trọng tình hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc và cảm ơn phía Trung Quốc, trực tiếp là tỉnh Vân Nam, đã gìn giữ, tôn tạo di tích.

Cùng ngày Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa. Hai bên ghi nhận hợp tác địa phương, thương mại, giao lưu nhân dân phát triển tích cực; nhất trí thúc đẩy bốn trục kết nối (Chính sách, hạ tầng, thương mại - đầu tư, giao lưu nhân văn). Việt Nam đề nghị đẩy nhanh tuyến đường sắt kết nối, liên kết điện, hải quan, mở cửa cho nông sản và chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Phía Vân Nam khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đồng bộ hạ tầng cửa khẩu, đường sắt, đường bộ, đường thủy, mở rộng năng lượng xanh, kinh tế số, y dược cổ truyền, du lịch xuyên biên giới và giáo dục, góp phần làm sâu sắc Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt.

Giá trị của những định hướng hợp tác sẽ được thể hiện qua tiến độ triển khai. Đường sắt cần gắn với cảng biển, trung tâm sản xuất và mạng lưới phân phối; mở cửa thị trường cần đi cùng năng lực đáp ứng tiêu chuẩn. Khi thời gian vận chuyển được rút ngắn, thủ tục thông quan thuận lợi hơn và doanh nghiệp có thêm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng, hợp tác mới thực sự đem lại lợi ích bền vững.

Theo chương trình, ngày 20/11, tại tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam; tham dự chương trình “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam; dự Diễn đàn kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Giữ dòng chảy hợp tác trong một khu vực nhiều biến động

APEC 2026 đặt trọng tâm vào ba ưu tiên: Mở cửa, đổi mới sáng tạo và hợp tác. Đây cũng là những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp với Việt Nam, một nền kinh tế gắn bó sâu với thương mại và đầu tư quốc tế. Môi trường chính sách ổn định, chuỗi cung ứng thông suốt và khả năng tiếp cận công nghệ ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, sản xuất của từng doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC 2026. (Nguồn: TTXVN)

Tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 ngày 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề xuất ba hướng hợp tác: Duy trì môi trường thương mại, đầu tư rộng mở và chuỗi cung ứng thông suốt; phát triển các mô hình kinh tế dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin và duy trì ổn định. Các định hướng của Việt Nam được các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao.

Hội nghị thông qua Tuyên bố cấp cao và ba văn kiện về số hóa thương mại giai đoạn 2026–2030, khai thác kinh tế số và AI vì phúc lợi người dân, kết nối APEC giai đoạn 2026–2035. Những nội dung này gắn với yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội phát triển của Việt Nam.

Đóng góp của Việt Nam tại Diễn đàn được thể hiện ở việc gắn nhu cầu phát triển quốc gia với những quan tâm chung của khu vực. Việt Nam cần công nghệ, nhân lực và thị trường để nâng cao năng suất; nhiều thành viên APEC cũng đang tìm lời giải cho những vấn đề tương tự. Sự gặp nhau về lợi ích là cơ sở để thúc đẩy các chương trình giảm chi phí giao dịch, phát triển kỹ năng số, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Từ cơ hội bên ngoài đến năng lực bên trong

Các cuộc tiếp xúc song phương và hoạt động với doanh nghiệp cho thấy yêu cầu xuyên suốt của chuyến công tác: Chuyển hóa quan hệ đối ngoại thành nguồn lực phát triển, đồng thời tạo thêm lợi ích chung để củng cố quan hệ với các đối tác.

Tại cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, cân bằng, bền vững, cùng có lợi; mời Tổng thống thăm Việt Nam và dự APEC 2027 tại Phú Quốc. Tổng thống Donald Trump khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhất trí với các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nhắc lại lời mời dự Hội nghị cấp cao G20 tại Hoa Kỳ vào tháng 12.

Củng cố nền tảng hợp tác, mở rộng không gian phát triển

Trước đó, trong cuộc tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ – APEC ngày 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao đổi với các doanh nghiệp nhằm nâng tầm hợp tác kinh tế, tạo đột phá về khoa học, công nghệ, mở rộng hợp tác tài chính, đầu tư. Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tăng hoạt động tại Việt Nam trong những lĩnh vực như công nghệ, kinh tế số, hàng không, dược phẩm, tài chính và ngân hàng.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, hai bên quan tâm thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Việc Việt Nam đăng cai APEC 2027 và Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN cùng năm cũng mở thêm cơ hội phối hợp giữa hai bên. Hợp tác công nghệ có những kết quả cụ thể tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam – Vùng Vịnh lớn Trung Quốc ngày 17/11. Hai bên công bố văn kiện đồng tài trợ bốn nhiệm vụ nghiên cứu chung về ứng dụng AI trong dược liệu, y học cổ truyền; an ninh nguồn nước; cảnh báo thiên tai đối với hạ tầng giao thông miền núi; robot dịch vụ trong bệnh viện thông minh. Các cơ quan, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp trao đổi 16 Biên bản ghi nhớ về công nghệ chiến lược và công nghiệp trọng điểm.

Thước đo lâu dài của các hợp tác này là năng lực mà nền kinh tế tích lũy được. Một dự án đầu tư tạo sức lan tỏa khi doanh nghiệp trong nước trở thành nhà cung ứng, người lao động có thêm kỹ năng và hoạt động nghiên cứu được mở rộng. Một thỏa thuận công nghệ phát huy hiệu quả khi đi cùng đào tạo, ứng dụng và điều kiện để phía Việt Nam từng bước làm chủ. Bởi vậy, tranh thủ cơ hội bên ngoài phải đi cùng chuẩn bị nhân lực, hạ tầng và năng lực thực thi trong nước.

Từ Thâm Quyến tới Năm APEC Việt Nam 2027

Sáng 19/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần thứ ba đảm nhận trọng trách này, Việt Nam có cơ hội phát huy thành quả hợp tác của Diễn đàn và đóng góp những định hướng phù hợp với nhu cầu phát triển của khu vực.

Với chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên: Nâng cao năng suất; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; tăng cường tính tự cường, năng động của nền kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên để tạo ra những kết quả hợp tác có giá trị lâu dài.

Yêu cầu ấy đã được đặt ra trong công tác chuẩn bị. Tại cuộc làm việc với Ủy ban quốc gia APEC ngày 6/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từng nhấn mạnh việc tổ chức cần gắn với lợi ích phát triển của địa phương, doanh nghiệp và nhân dân; tiếp tục hoàn thiện nội dung trên cơ sở tham vấn quốc tế.

APEC 2027 vì thế cần mở thêm cơ hội hợp tác cho các địa phương, kết nối doanh nghiệp với mạng lưới kinh doanh khu vực và giúp các cơ sở nghiên cứu, đào tạo tìm được đối tác lâu dài. Giá trị của một năm APEC thành công còn ở những sáng kiến tiếp tục được triển khai, những quan hệ được vun đắp và năng lực phối hợp được nâng lên sau khi các Hội nghị kết thúc.

Bản lĩnh hội nhập, trách nhiệm với tương lai

Từ các hoạt động tại Thâm Quyến đến chương trình ở Côn Minh, chuyến công tác cho thấy sự gắn kết giữa củng cố quan hệ với các đối tác, tham gia hợp tác khu vực và phục vụ phát triển đất nước. Mở rộng hợp tác trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc là yêu cầu xuyên suốt.

Công việc tiếp theo là đưa những định hướng, thỏa thuận vào thực tế: Thúc đẩy các dự án kết nối, triển khai hợp tác nghiên cứu và đào tạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Kết quả của hội nhập sẽ được nhìn thấy rõ hơn khi người lao động làm chủ công nghệ, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và người dân được hưởng lợi.

Từ Thâm Quyến, Côn Minh hướng tới Phú Quốc, Việt Nam mang theo khát vọng phát triển và trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực. Nền tảng của hành trình ấy là thực lực của Việt Nam, sự tin cậy trong quan hệ với các đối tác và những đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác, thịnh vượng chung.