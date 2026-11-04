Củng cố năng lực cấp cứu cho người bệnh

Mỗi ca cấp cứu không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian mà còn đặt ra yêu cầu cao về năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp của đội ngũ y tế. Đối với địa bàn vùng cao như Mường Khương - nơi việc tiếp cận các cơ sở y tế tuyến trên còn nhiều khó khăn, nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tại chỗ có ý nghĩa quan trọng trong đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Đây là nhiệm vụ được Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương chú trọng thực hiện nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Thời gian qua, với nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, nhiều trường hợp bệnh nặng đã được cấp cứu, điều trị thành công tại Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương. Trong đó, các bác sĩ đã điều trị thành công 3 bệnh nhân đột quỵ não bằng thuốc tiêu sợi huyết; triển khai thở máy và lọc máu cấp cứu cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn V; phát hiện và xử trí kịp thời ca nhồi máu cơ tim cấp, cấp cứu thành công bệnh nhân suy hô hấp ngừng thở…

Tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương, không khí làm việc luôn căng thẳng, khẩn trương, nhất là khi tiếp nhận những bệnh nhân nặng, có diễn biến phức tạp.

Bác sĩ Lục Quang Thái - Trưởng khoa cùng các đồng nghiệp luôn duy trì sự tập trung cao độ, theo dõi sát tình trạng người bệnh và phối hợp chặt chẽ trong quá trình chăm sóc, điều trị. Đằng sau mỗi ca bệnh là sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ trước áp lực thường trực của công việc.

Bác sĩ Lục Quang Thái chia sẻ: “Đặc thù của công tác hồi sức cấp cứu là tình trạng người bệnh có thể thay đổi rất nhanh, trong khi mỗi quyết định đều cần được cân nhắc trên cơ sở chuyên môn và diễn biến thực tế. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ y tế không ngừng tích lũy kinh nghiệm, giữ vững tinh thần trách nhiệm và phối hợp ăn ý với đồng nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực để mỗi người bệnh khi đến trung tâm đều được thăm khám, chăm sóc và xử trí với sự tận tâm, trách nhiệm cao nhất”.

Hiện, Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương đang từng bước mở rộng năng lực điều trị người bệnh nặng thông qua phát triển các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu loại đặc biệt. Mới đây, đơn vị đã triển khai thành công kỹ thuật lọc máu liên tục kết hợp thay huyết tương cho người bệnh nguy kịch.

Từ năm 2024, Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương đã triển khai kỹ thuật thận nhân tạo, lọc máu chu kỳ cho người bệnh suy thận. Trên nền tảng đó, việc thực hiện lọc máu liên tục kết hợp thay huyết tương cho bệnh nhân nặng đánh dấu bước tiến trong năng lực hồi sức, điều trị của đơn vị. Đây là những kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi đội ngũ y tế có chuyên môn, hệ thống trang thiết bị phù hợp và quá trình theo dõi sát diễn biến người bệnh.

Việc từng bước triển khai các kỹ thuật này giúp mở rộng khả năng điều trị tại chỗ đối với những trường hợp đủ điều kiện, giảm bớt gánh nặng đi lại, chi phí cho người bệnh và gia đình.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng thực hành cấp cứu cho đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn. Các chương trình tập huấn được triển khai với những nội dung thiết thực như cấp cứu ngừng tuần hoàn, cấp cứu cơ bản và cấp cứu sơ sinh.

Đặc biệt, tăng cường hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai.

Thông qua hoạt động hỗ trợ chuyên môn, hội chẩn và đào tạo, đội ngũ y, bác sĩ có thêm cơ hội cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành, tiếp cận các phương pháp chẩn đoán, điều trị mới.

Sự phối hợp này góp phần nâng cao năng lực xử trí các trường hợp bệnh nặng, bệnh diễn biến phức tạp, đồng thời giúp xác định hướng điều trị và chuyển tuyến phù hợp, kịp thời, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Cùng với đào tạo, trung tâm chú trọng tổ chức lực lượng cấp cứu lưu động, xây dựng phương án huy động nhân lực và phương tiện khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Bác sĩ Vũ Văn Bốn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cho biết: “Thời gian tới, trung tâm tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ; tăng cường phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên để nâng cao khả năng xử trí những ca bệnh khó, bệnh nặng. Cùng với đó, đơn vị quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, từng bước triển khai các kỹ thuật mới, chuyên sâu phù hợp với điều kiện thực tế”.

Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương đang từng bước củng cố năng lực cấp cứu, điều trị tại chỗ. Mỗi bước tiến không chỉ giúp người bệnh có thêm cơ hội được can thiệp kịp thời mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa vùng cao và tuyến chuyên sâu, để người dân yên tâm hơn khi chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương.