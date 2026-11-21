Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo kinh tế APEC chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Mở rộng không gian phát triển

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33, sáng 19/11, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33. Đây là sự kiện trọng tâm của Tuần lễ, quy tụ lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên để thảo luận về triển vọng tăng trưởng, thương mại và đầu tư của khu vực. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực tăng trưởng, các nền kinh tế thành viên cần tăng cường liên kết, tạo điều kiện cho tri thức, nhân lực và nguồn vốn lưu chuyển thông suốt trong khu vực.

Từ nhận định đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất ba định hướng hợp tác. Trước hết, APEC cần tiếp tục đi đầu trong việc duy trì môi trường thương mại và đầu tư rộng mở. Theo đồng chí, khả năng thích ứng trước những biến động của mỗi nền kinh tế gắn chặt với hiệu quả hoạt động của hạ tầng kết nối và các chuỗi cung ứng chiến lược. Vì vậy, bảo đảm hoạt động giao thương ổn định sẽ góp phần bảo đảm lợi ích của từng thành viên, đồng thời nâng cao sức chống chịu của cả khu vực. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy tiến trình hướng tới Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương và xây dựng kế hoạch kết nối APEC giai đoạn mới.

Cùng với việc duy trì các mối liên kết kinh tế, định hướng thứ hai tập trung vào việc mở rộng không gian phát triển, tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Khi dư địa của các động lực truyền thống dần thu hẹp, nâng cao năng suất trở thành yêu cầu cấp thiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị APEC phát huy thế mạnh của một diễn đàn có khả năng khởi xướng ý tưởng, tạo điều kiện để các thành viên thử nghiệm thể chế và mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ. Trong đó, đồng chí đề cập đến tiềm năng phát triển của kinh tế số, kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc, kinh tế tầm thấp và kinh tế 24/7.

Định hướng thứ ba đặt trọng tâm vào xây dựng lòng tin, tạo nền tảng để duy trì hợp tác lâu dài. Với 21 nền kinh tế thành viên có trình độ phát triển và lợi ích đa dạng, APEC giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì đối thoại, nhất là khi xuất hiện những khác biệt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên phát huy vai trò này để cùng tháo gỡ bất đồng, giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề chung. Việc xây dựng đồng thuận cần dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao những định hướng hợp tác do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất. Kết thúc hội nghị, các đại biểu thông qua Tuyên bố cấp cao Thâm Quyến cùng ba văn kiện về thương mại, kết nối và đổi mới sáng tạo. Các văn kiện tập trung thúc đẩy số hóa thương mại, tăng cường kết nối khu vực, khai thác tiềm năng của các công nghệ mới nổi và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới phục vụ người dân, góp phần thúc đẩy thịnh vượng chung.

Trên bình diện song phương, kết nối kinh tế và củng cố lòng tin cũng là những nội dung quan trọng tại cuộc hội đàm ngày 17/11 giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Phía Trung Quốc bày tỏ ủng hộ tăng cường kết nối giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Công - Ma Cao và khu vực Tây Nam Trung Quốc, chú trọng các tuyến đường sắt, đường bộ cao tốc và đường thủy. Đồng chí Tập Cận Bình hoan nghênh ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn những bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực trên tinh thần Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Phát huy vai trò chủ nhà, kết nối các nền kinh tế APEC

Ngay sau khi Tuần lễ Cấp cao APEC hoàn tất chương trình nghị sự, trước sự chứng kiến của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại lễ chuyển giao, đồng chí chúc mừng những kết quả mà Trung Quốc và các thành viên đạt được trong năm 2026, đồng thời công bố chủ đề của Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC, thể hiện vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác kinh tế khu vực. Phát biểu tại lễ chuyển giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhận trọng trách này với ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai khu vực. Sau khi tham vấn các thành viên và nhận được sự đồng thuận rộng rãi, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên cho năm 2027, kế thừa những nội dung đã được thảo luận tại Thâm Quyến, đồng thời hướng tới đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Ưu tiên thứ nhất là nâng cao năng suất của nền kinh tế. Đây là bước tiếp nối đề xuất của Việt Nam tại hội nghị cấp cao về tìm kiếm động lực tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tại Thâm Quyến, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Với việc đưa năng suất vào chương trình nghị sự năm 2027, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên giải quyết yêu cầu cụ thể, đó là tạo điều kiện để doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ công nghệ, đồng thời trang bị cho người lao động những kỹ năng cần thiết để đáp ứng sự thay đổi trong sản xuất, kinh doanh.

Ưu tiên thứ hai là thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực. Tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp về triển vọng hợp tác. Chiều 18/11, đồng chí tiếp đoàn Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC và một số lãnh đạo doanh nghiệp. Tại cuộc tiếp, bà Suzanne Clark, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là điểm đến chiến lược và mong muốn mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư. Những ý kiến từ phía doanh nghiệp góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn để gắn đối thoại chính sách trong APEC với nhu cầu của các nhà sản xuất, kinh doanh.

Ưu tiên thứ ba hướng tới nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế, đồng thời cải thiện chất lượng đời sống của người dân, gắn mục tiêu phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội. Đối với Việt Nam, việc huy động sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cũng là nội dung quan trọng trong công tác tổ chức Năm APEC 2027. Các hoạt động sẽ diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao được tổ chức tại Phú Quốc.

Kết thúc bài phát biểu tại lễ chuyển giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc đến hình ảnh trăm sông cùng đổ về biển lớn trong thơ ca Việt Nam và Trung Quốc. Hình ảnh ấy gửi gắm thông điệp về một diễn đàn mà ở đó mỗi thành viên đóng góp kinh nghiệm, phát huy bản sắc riêng và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với tương lai châu Á - Thái Bình Dương. Lời mời các nền kinh tế thành viên đến Việt Nam tham dự Năm APEC 2027 cũng thể hiện cam kết của nước chủ nhà trong việc lắng nghe ý kiến, củng cố đồng thuận và mở rộng hợp tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực.

Thu Minh (tổng hợp)