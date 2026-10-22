Củng cố lòng dân từ những việc làm thiết thực

Mở đường phát triển, khơi dậy sức dân

Những ngày này, người dân dọc tuyến bờ Ðông kênh Vườn Xoài - bờ Ðông kênh Mới Ðào và tuyến bờ Bắc Kênh Hội, xã Khánh Bình, phấn khởi khi các công trình lộ bê tông được triển khai. Với địa bàn thuần nông, giao thông thuận lợi giúp người dân đi lại an toàn, vận chuyển nông sản dễ dàng, tạo điều kiện mở rộng sản xuất.

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Khánh Bình, cho biết, thực hiện Nghị quyết số 09 của Ðảng uỷ xã và Nghị quyết số 16 của Tỉnh uỷ về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030, địa phương ưu tiên cứng hoá đường đất, nâng cấp các tuyến xuống cấp, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đến các ấp. Năm 2026, xã triển khai 3 công trình, tổng chiều dài gần 6 km, kinh phí trên 7 tỷ đồng.

“Phát triển giao thông phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Xã tập trung huy động các nguồn lực, vận động Nhân dân hiến đất, góp công, cùng giám sát, bảo vệ công trình, phấn đấu đến năm 2030, 100% ấp có đường bê tông thông suốt”, ông Nguyễn Quốc Tiến nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Ðảng uỷ xã Khánh Bình (thứ sáu từ trái sang), chỉ đạo tại lễ ra quân khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 16 của Tỉnh uỷ.

Tại xã Phú Tân, xây dựng giao thông nông thôn cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Ðến nay, địa phương hoàn thành 11 km lộ đất đen, đạt 100% kế hoạch; xây dựng 11,81 km lộ bê tông, đạt 107,36% kế hoạch; triển khai 8,263 km kè chống sạt lở lộ giao thông nông thôn, đạt 82,63% kế hoạch.

Theo ông Lương Minh Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Tân, khi triển khai các công trình giao thông, kè chống sạt lở, người dân đồng tình hiến đất, di dời cây trồng, góp công, góp của cùng địa phương thực hiện.

“Sự tham gia của người dân giúp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đồng thời nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong giám sát, bảo vệ công trình. Khi lợi ích được nhìn thấy rõ, người dân sẵn sàng chung sức với chính quyền, biến nguồn lực trong dân thành động lực phát triển”, ông Lương Minh Hà nhấn mạnh.

Giai đoạn 2026-2030, Cà Mau dự kiến triển khai 4.089 công trình, tổng chiều dài 8.470 km, với kinh phí hơn 14 ngàn tỷ đồng, phấn đấu 100% khóm, ấp có đường bê tông thông suốt. Với đặc thù địa bàn rộng, sông ngòi chằng chịt; tình trạng sụt lún, sạt lở diễn biến phức tạp, đầu tư giao thông phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, ưu tiên những tuyến cấp thiết, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất. Mỗi công trình cần bảo đảm chất lượng, công khai nguồn lực và phát huy giám sát của người dân để đường sá thực sự thuận tiện, sản xuất thêm lợi thế, đời sống nâng lên. Ðó cũng là thước đo hiệu quả đầu tư và sự đồng thuận, hài lòng của Nhân dân.

Ðiểm tựa an sinh, nâng chất lượng sống

Nếu giao thông mở lối phát triển sản xuất thì nhà ở và chăm sóc sức khoẻ là điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống, vững lòng vươn lên. Tiếp tục thực hiện Ðề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, trong 9 tháng năm 2026, Cà Mau hoàn thành 218/600 căn nhà theo kế hoạch, đồng thời khởi công thêm 548 căn. Cùng thời gian này, tỉnh xây dựng 1.069 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, từng bước giúp người dân an cư.

Trong chăm sóc sức khoẻ, tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 100%; tỷ lệ người dân được hưởng chính sách khám sức khoẻ đạt 75%, các xã, phường tiếp tục triển khai đợt cao điểm 45 ngày, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc trước ngày 30/10/2026.

Khám sức khoẻ miễn phí tại Trạm Y tế xã Ðịnh Thành, ông Thái Thanh Tươi, cựu chiến binh ấp Xóm Lá, cảm nhận rõ ý nghĩa của chủ trương chăm sóc sức khoẻ toàn dân. Ông chia sẻ: “Mục tiêu chăm sóc sức khoẻ toàn dân của Ðảng, Nhà nước rất ý nghĩa, thiết thực với bản thân tôi và mọi người dân”.

Người dân xã Ðịnh Thành được khám sức khoẻ miễn phí tại Trạm Y tế xã.

Gần dân, trọng dân, nâng cao trách nhiệm phục vụ

Sau hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, địa bàn quản lý rộng hơn, yêu cầu về năng lực điều hành, chất lượng phục vụ Nhân dân ngày càng cao. Niềm tin của người dân được vun bồi từ những chủ trương, chính sách thiết thực, đồng thời thể hiện qua thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Thực tế, bên cạnh những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, vẫn còn trường hợp giải quyết công việc chưa đáp ứng yêu cầu: hồ sơ chậm xử lý, kiến nghị kéo dài, người dân phải đi lại nhiều lần đều ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách. Do đó, trách nhiệm công vụ còn phải được thể hiện bằng tiến độ xử lý, chất lượng giải quyết và kết quả cụ thể. Cán bộ lãnh đạo phải chủ động nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống người dân. HÐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần phát huy vai trò giám sát, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần đưa chính sách sát thực tiễn.

Cà Mau xác định đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực quản trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh tại buổi gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Khi lòng dân được lắng nghe, quyền lợi chính đáng được bảo đảm và mỗi chủ trương đều mang lại hiệu quả thiết thực, niềm tin sẽ bền chặt, lòng dân thêm thuận, sức dân thêm mạnh, tạo nền tảng vững chắc để Cà Mau phát triển nhanh và bền vững.