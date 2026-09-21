Củng cố kỹ năng an toàn học đường cho học sinh Thủ đô

Ngày 21/9, học sinh khối 6, 7 Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) có 60 phút cùng Hiệu trưởng nhà trường trao đổi về các kỹ năng như phòng chống tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm và tác hại của thuốc lá điện tử.

Những video, phóng sự, câu chuyện thực tế và phần hỏi – đáp sôi nổi đã biến sân trường thành một “lớp học” kỹ năng gần gũi.

Ở nội dung phòng chống tai nạn thương tích, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Vân Hồng lựa chọn chính những ví dụ thực tế trong nhà trường để trò chuyện với học sinh. Từ chuyện chạy nhanh, xô đẩy ở hành lang, cầu thang, đùa nghịch trong giờ ra chơi đến những va chạm tưởng như rất nhỏ… học sinh được phân tích để nhận ra rằng tai nạn đôi khi bắt đầu từ sự bất cẩn hoặc một phút vui đùa quá mức.

Học sinh được nhận diện cách phân loại tai nạn thương tích.

Vì sao tai nạn xảy ra? Nguy cơ nằm ở đâu? Nếu là em, em có thể làm gì khác? Khi thấy bạn có hành vi không an toàn, em nên làm gì? là những câu hỏi được đặt ra.

Từ những câu chuyện xảy ra trong không gian học tập quen thuộc, học sinh hiểu rằng phòng chống tai nạn thương tích không phải điều xa vời. Đó là việc không xô đẩy bạn, không chạy nhảy ở nơi nguy hiểm, tuân thủ các quy định an toàn và biết nhắc nhở, hỗ trợ nhau.

Bên cạnh đó, nội dung phòng chống ngộ độc thực phẩm cũng được chuyển tải qua các video, phóng sự và tình huống gần gũi với lứa tuổi học sinh. Các em cùng trao đổi về việc lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng; không sử dụng đồ ăn, thức uống có màu sắc, mùi vị hoặc dấu hiệu bất thường; giữ vệ sinh trước khi ăn và báo ngay cho người lớn khi có biểu hiện bất thường sau khi ăn uống.

Học sinh trả lời câu hỏi của cô Hiệu trưởng.

Các kiến thức, kỹ năng cơ bản để phòng chống nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm được trao đổi tới học sinh.

Những câu hỏi như “Nếu thấy món ăn có dấu hiệu bất thường, em sẽ làm gì?”, “Khi bạn có biểu hiện đau bụng, buồn nôn sau khi ăn, việc đầu tiên cần làm là gì?” giúp học sinh chuyển từ “biết” sang suy nghĩ về cách xử lý trong thực tế.

Phần trao đổi về thuốc lá điện tử nhận được sự quan tâm của học sinh. Sau khi theo dõi các video, phóng sự, cô Hiệu trưởng đặt câu hỏi: Thuốc lá điện tử gây ra những tác hại gì? Vì sao học sinh không được tò mò thử? Nếu có người rủ sử dụng thuốc lá điện tử, em sẽ làm gì? Khi phát hiện bạn sử dụng, em nên ứng xử ra sao? Nhiều cánh tay đã được giơ lên giữa sân trường.

Nhiều kỹ năng bổ ích được tuyên truyền ngay tại sân trường để học sinh nắm bắt.

Từ câu trả lời của học sinh, cô giáo phân tích, bổ sung để các em hiểu rằng biết tác hại là chưa đủ. Điều quan trọng là không thử dù chỉ vì tò mò, biết từ chối khi bị rủ rê và biết tìm đến cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn tin cậy khi cần hỗ trợ.

Theo cô Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương, với học sinh, những kỹ năng liên quan đến sức khỏe và an toàn cần được giáo dục bằng tình huống cụ thể, gần với cuộc sống của các em.

“Có những tai nạn bắt đầu từ một hành động rất nhỏ mà các con nghĩ là không sao. Vì vậy, tôi muốn lấy chính những tình huống thực tế trong trường để các con cùng phân tích: Vì sao xảy ra, có thể phòng tránh hay không và nếu gặp lại tình huống ấy thì mình phải làm gì. Với thuốc lá điện tử hay an toàn thực phẩm cũng vậy, điều chúng tôi mong muốn là học sinh không chỉ biết mà phải biết cách tự bảo vệ mình”, cô Hồng chia sẻ.