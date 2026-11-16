Củng cố khối đoàn kết, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chung vui với Nhân dân Tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Quang Thái)

Niềm vui từ những khu dân cư

Từ những ngày đầu tháng 11, khắp các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội đã tưng bừng các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, ngày hội năm 2026 phấn khởi hơn, vui tươi hơn với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức. Trong đó, thành phố chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long – Hà Nội nói chung, từng địa bàn nói riêng.

Phường Phú Thượng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn. (Ảnh: Tuệ Lâm)

Nhân dân Tổ dân phố số 8 (phường Giảng Võ) đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay vui hơn mọi năm vì Nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố vừa mới được đưa vào khai thác.

Nằm giữa khu đô thị chật chội, nhưng chính quyền, nhân dân đã khai trương Nhà sinh hoạt cộng đồng theo mô hình mới, thu hút được đông đảo nhân dân đến luyện tập, sinh hoạt.

Tổ trưởng Tổ dân phố số 8 Nguyễn Mạnh Tam cho biết: “Trước đây, bà con phải di chuyển khá xa mới ra công viên tập luyện được. Nhà sinh hoạt cộng đồng có các không gian khác nhau nên thu hút được nhiều người, nhiều lứa tuổi đến luyện tập, sinh hoạt văn hóa. Chỉ riêng văn nghệ chúng tôi có hai Câu lạc bộ khác nhau”. Năm 2026, số hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” là 686 hộ, tỷ lệ 98%; số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là 650 lượt hoạt động.

Phường Phú Thượng cũng chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc – Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 bằng hoạt động thi đua sôi nổi, chú trọng bản sắc văn hóa, giữ gìn nét đẹp nghề truyền thống của một vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng Đỗ Đình Sơn nhấn mạnh: “Văn hóa và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua nhiều thế hệ, trở thành những giá trị bền vững làm nên bản sắc vùng đất Phú Thượng. Trong quá trình phát triển, địa phương luôn xác định phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị văn minh đi đôi với xây dựng con người thanh lịch, nghĩa tình. Ngày hội hôm nay không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, mà còn là không gian để những nét đẹp văn hóa truyền thống được tôn vinh, những giá trị tốt đẹp được lan tỏa và tình đoàn kết cộng đồng ngày càng thêm bền chặt".

Học sinh Trường tiểu học Phú Thượng tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương. (Ảnh: Tuệ Lâm)

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao, trò chơi dân gian, triển lãm nghệ thuật, không gian văn hóa đọc, giới thiệu di sản và làng nghề truyền thống. Các tổ dân phố đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Bữa cơm Đại đoàn kết, góp phần tăng cường tình làng nghĩa xóm, gắn kết cộng đồng dân cư.

Năm nay, Ủy ban nhân dân phường, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Phú Thượng tổ chức cho các em học sinh tham quan đình Phú Gia, tìm hiểu lịch sử địa phương và trải nghiệm nghề làm xôi truyền thống của địa phương.

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những thời cơ mới, vận hội phát triển mới. Song, hội nhập luôn đi kèm với thách thức về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ thực tế này, ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Từ chủ trương này, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch Liên tịch số 04/KHLT-UBND-UBMTTQ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ mục đích, nhiệm vụ của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi gắn với cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Thành phố yêu cầu phần Lễ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn; phần Hội vui tươi, đầm ấm, có sự tham gia thực chất của các tầng lớp Nhân dân, lấy Nhân dân làm chủ thể, tôn vinh các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội, ưu tiên sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, di tích và các không gian văn hóa công cộng.

Từ chỉ đạo của thành phố, những Ngày hội Đại đoàn kết trở nên sôi nổi hơn, giàu bản sắc văn hóa hơn, gắn bó hơn với mỗi người dân được tổ chức khắp các địa bàn, từ các phường ở nội đô như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Giảng Võ, Phú Thượng... cho đến những địa phương vùng xa như: Mỹ Đức, Hương Sơn, Ba Vì, Vật Lại, Đa Phúc, Hát Môn...

Cùng bồi đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc

Thăng Long – Hà Nội là mảnh đất ngàn năm văn hiến, mỗi khu dân cư trên địa bàn thành phố đều là những không gian lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc. Đó có thể là những làng nghề lâu đời, lễ hội truyền thống, di tích lịch sử, những câu chuyện về người có công với quê hương; cũng có thể là nếp sống thanh lịch, tinh thần trọng tình nghĩa, sự tôn trọng người cao tuổi và ý thức gìn giữ cảnh quan, không gian chung…

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mở ra cơ hội để các hoạt động văn hóa trở thành một nội dung thiết thực trong sinh hoạt cộng đồng. Ngày hội Đại đoàn kết vốn là dịp củng cố tình đoàn kết, phát huy sức mạnh Nhân dân, thì việc bổ sung các hoạt động văn hóa sẽ góp phần làm sâu sắc hơn sự gắn kết ấy, đồng thời tạo điều kiện để bản sắc dân tộc được gìn giữ và phát huy ngay từ cơ sở.

Tham gia các hoạt động tại địa phương, ông Trịnh Minh Thu (thôn Vạn Lộc, xã Đông Anh) cho biết: “Những tiết mục văn nghệ do người dân tự dàn dựng, những trò chơi dân gian có sự tham gia của nhiều thế hệ, hoạt động giới thiệu nghề truyền thống hay câu chuyện về lịch sử hình thành khu dân cư góp phần làm phong phú nội dung ngày hội. Những hoạt động này tạo cơ hội để người già truyền lại vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống cho lớp trẻ, để những người mới đến sinh sống hiểu thêm về nơi mình gắn bó và để mỗi người nhận thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ những giá trị chung”.

Hòa với niềm vui của các khu dân cư, lãnh đạo Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã đến tham dự các cuộc sinh hoạt, các hoạt động văn hóa tại các khu dân cư.

Chung vui với bà con nhân dân Tổ 8, phường Giảng Võ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định: “Thủ đô Hà Nội đang cùng cả nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao và tầm nhìn chiến lược. Những thành tựu đạt được của thành phố trong 10 tháng qua chính là kết quả của sự quyết tâm, nỗ lực và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị Thủ đô với nguồn lực nội sinh mạnh mẽ là tinh thần đại đoàn kết và những giá trị văn hóa trường tồn được khơi dậy trong từng tổ dân phố, khu dân cư. Ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi gắn kết hai giá trị bền vững của dân tộc: Sức mạnh đại đoàn kết và truyền thống văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, sẻ chia, thắt chặt tình đoàn kết, mà còn là dịp cùng nhau tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư của Thủ đô”.

Đoàn kết và văn hóa giữ gìn bản sắc văn hóa là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và luôn có mối quan hệ song hành. Sự gắn bó tạo điều kiện để các giá trị văn hóa được bảo tồn, trao truyền; trong khi những phong tục đẹp, chuẩn mực ứng xử và ký ức chung lại củng cố tình cảm cộng đồng, tạo nên bản sắc riêng của mỗi địa bàn dân cư. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cùng với những nét đẹp đã được hình thành trong giai đoạn trước đây, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô và đất nước góp phần xây dựng đời sống khu dân cư mà còn tạo điều kiện gìn giữ ký ức, bồi đắp bản sắc và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.