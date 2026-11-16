Củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
Trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Bộ đội Biên phòng luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống nhân dân, củng cố tình đoàn kết quân dân. Những hoạt động này góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của đồng bào các dân tộc trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Viết Lam (thực hiện)
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cung-co-khoi-dai-doan-ket-xay-dung-the-tran-bien-phong-toan-dan-vung-manh-post509647.html