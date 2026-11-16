Củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Đại diện Đồn Biên phòng Trung Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tặng quà nhân dân bản Khằm, xã Trung Lý, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Hải Chuyền

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Đồn Biên phòng Na Cô Sa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, phối hợp với các đơn vị trao tặng công trình ‘Ánh sáng đường biên’ cho chính quyền và nhân dân địa phương đưa vào khai thác, sử dụng. Ảnh: Anh Dũng

Đại tá Lương Mạnh Vông, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cùng đồng bào các dân tộc tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Vi Toàn

Cán bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long thăm hỏi, tặng quà người dân trên địa bàn biên giới nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Đà Rẫy

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, phối hợp với đoàn viên, thanh niên địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Võ Tiến

Cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở bản Huồi Xui, xã Keng Đu. Ảnh: Hải Thượng

Viết Lam (thực hiện)