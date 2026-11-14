Củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng Dân Hòa giàu đẹp, văn minh

Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh; Bí thư Đảng ủy xã Dân Hòa Mai Xuân Trường và đông đảo bà con nhân dân thôn Ngọc Đình.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm thành lập MTTQ Việt Nam và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Chương trình văn nghệ của bà con thôn Ngọc Đình chào mừng ngày hội. Ảnh: Bảo Lâm

Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Ngọc Đình Nguyễn Quý Quang cho biết: Khu dân cư thôn Ngọc Đình có 687 hộ, trên 2.300 nhân khẩu và 100 ha đất sản xuất nông nghiệp. Đến nay, 100% đường thôn, xóm được bê tông hóa; nhân dân và các nhà hảo tâm đã công đức 918 triệu đồng trùng tu Đình làng và trên 3 tỷ đồng trùng tu chùa Thắng Phúc.

Thôn giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa" với 607/628 hộ, đạt "Gia đình văn hóa"; chỉ còn 3 hộ cận nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Các phong trào "Khu dân cư 3 không", vệ sinh môi trường cuối tuần duy trì nền nếp; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và vượt chỉ tiêu các loại quỹ, hiến máu nhân đạo.

Năm 2027, thôn Ngọc Đình tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự và quyết tâm xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu".

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh đánh giá cao tinh thần đoàn kết và những kết quả nổi bật của thôn Ngọc Đình trong năm 2026.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục phát huy lợi thế, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống gắn với giáo dục thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh tặng hoa chúc mừng ngày hội đại đoàn kết dân tộc thôn Ngọc Đình. Ảnh: Bảo Lâm

Thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm bình đẳng giới, giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa tệ nạn xã hội và chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em, hộ khó khăn, nhất là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đồng thời, cần thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; Mặt trận và các đoàn thể phải gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe, giải quyết kiến nghị chính đáng, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân cùng xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, nghĩa tình và văn minh.

Lãnh đạo xã Dân Hòa tặng hoa chúc mừng ngày hội đại đoàn kết dân tộc thôn Ngọc Đình. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Bí thư Đảng ủy xã Dân Hòa Mai Xuân Trường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của cán bộ và nhân dân thôn Ngọc Đình đã đạt được trong năm 2026, nhất là sự đồng thuận triển khai các dự án lớn, cùng các nhiệm vụ quan trọng của địa phương.

Đồng chí đề nghị thôn tập trung chăm lo sinh kế, nắm bắt nhu cầu đào tạo nghề và hỗ trợ của người dân sau thu hồi đất nông nghiệp; duy trì vệ sinh môi trường, sắp xếp hàng quán gọn gàng bảo đảm trật tự giao thông; khai thác hiệu quả mô hình điểm thiết chế văn hóa, khu thể thao và trang thiết bị vừa được đầu tư; đồng thời giữ vững an ninh trật tự địa bàn và giải quyết kịp thời các vướng mắc ngay từ cơ sở, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân… Qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương Dân Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh và Bí thư Đảng ủy xã Dân Hòa Mai Xuân Trường trao tặng quà cho các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Lãnh đạo xã Dân Hòa trao tặng quà cho các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ thành phố đã trao tặng 10 suất quà, xã Dân Hòa trao 10 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng các hộ gia đình có thành tích trong xây dựng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương năm 2026.

Trong khuôn khổ ngày hội, xã Dân Hòa đã ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa khu thể thao thôn Ngọc Đình.