Củng cố hữu nghị, giữ vững an ninh tuyến biên giới Việt-Lào

Quang cảnh buổi hội đàm - Ảnh: N.H

Tại hội đàm, hai lực lượng đã đánh giá kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Thời gian qua, hai bên đã chủ động trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự khu vực biên giới; phối hợp tiếp nhận 18 công dân bị đối tượng xấu lôi kéo, kích động trở về quê hương; phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng người Lào liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý 558 vụ vi phạm, khởi tố 44 vụ với 56 đối tượng. Đồng thời, triển khai nhiều mô hình ý nghĩa, như: “Nâng bước em tới trường”, “Ánh sáng vùng biên”, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân vùng biên giới, trong đó có hỗ trợ 13 em học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ khí qua biên giới năm 2026, góp phần nâng cao năng lực phối hợp, xử lý tình huống trong thực tiễn.

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các hiệp định, quy chế và thỏa thuận hợp tác đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm, như: Ma túy, mua bán người, buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép, lừa đảo trên không gian mạng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hai lực lượng ký kết biên bản hội đàm - Ảnh: N.H

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phối hợp truy bắt đối tượng truy nã, tiếp nhận và bàn giao người vi phạm pháp luật theo quy định.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Na Phậu và cửa khẩu phụ Cà Roòng-Noỏng Mạ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào, duy trì hội đàm thường niên nhằm kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, hai trưởng đoàn ký biên bản hội đàm, đây cũng là dịp để hai bên củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.