Củng cố hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam - Campuchia

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Phát biểu tại Hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ đầu năm 2026 đến nay, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó khẳng định sự ưu tiên coi trọng quan hệ Việt Nam-Campuchia; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân; phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế...

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha hội đàm - Ảnh: chinhphu.vn/NK

Các nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý, bảo vệ biên giới; giáo dục, tuyên truyền; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công nghiệp quốc phòng; hậu cần; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương...

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung hợp tác gồm: Hợp tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tin cậy chính trị; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh; gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đối thoại-tham vấn; hợp tác giữa các Quân, Binh chủng.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha ghi sổ lưu niệm - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Đồng thời, hai bên cần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hợp tác và phát triển; phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về việc bảo vệ và phát huy các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia (ký ngày 9/10/2026).

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị hai bên tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân nhu, kinh tế quốc phòng; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và thúc đẩy hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia năm 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Năm 2027, hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị giao cấp làm việc hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước, bảo đảm lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước đến các cơ quan, đơn vị của hai bên.

Về phía Campuchia, Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Campuchia là mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Đại tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực và những bước tiến mới trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha tham quan Trưng bày ảnh về quan hệ hai nước - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Đại tướng Tea Seiha khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là cơ hội để hai bên trao đổi, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam-Campuchia.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, Đại tướng Tea Seiha đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào trao đổi đoàn, đào tạo và quản lý biên giới trên biển, trên đất liền…Qua đó, góp phần củng cố hợp tác quốc phòng, là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt Nam-Campuchia.

Kết thúc buổi hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia năm 2027.