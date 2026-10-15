Củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng gây rối giữa đường
Liên quan đến vụ “choảng nhau giữa đường” tại một ngã tư ở phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), ngày 14-10, Công an phường Nam Nha Trang cho biết, đã xác minh, làm rõ 2 đối tượng liên quan đến vụ việc là Kỳ Ngọc Hoàng Kh. (2003) và Phan Hiếu H. (2009, cùng trú phường Nha Trang, Khánh Hòa).Tại cơ quan Công an, Kh. và H. khai nhận do bị người khác “tạt đầu” xe máy khi đang di chuyển trên đường nên xảy ra mâu thuẫn, xô xát lẫn nhau.
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, tối 12-10, nhiều thanh niên đi xe máy dừng giữa lòng đường rồi tranh cãi, xô xát lẫn nhau tại ngã tư Nguyễn Tất Thành - Võ Văn Kiệt (phường Nam Nha Trang). Sự việc diễn ra giữa làn đường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Hiện, Công an phường Nam Nha Trang đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trên về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cung-co-ho-so-xu-ly-2-doi-tuong-gay-roi-giua-duong-post359461.html