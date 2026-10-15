Củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng gây rối giữa đường

Sáng 15-10, tại TP Cần Thơ, Lữ đoàn Thông tin 29 (Quân khu 9) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (15-10-1976 / 15-10-2026). Tham dự lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9; các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 29 qua các thời kỳ, các đồng chí cựu chiến binh, các anh hùng LLVT nhân dân, thân nhân các gia đình anh hùng LLVT nhân dân và liệt sĩ, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn.