Củng cố hành lang pháp lý trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc nghiên cứu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại tổ, tại Hội trường, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, các đại biểu Quốc hội chuyên trách, ý kiến của Nhân dân, ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan.

Việc tiếp thu, chỉnh lý được tiến hành với tinh thần cầu thị, tiếp thu tối đa, giải trình thấu đáo tất cả các ý kiến có liên quan. Đến thời điểm này, nhiều nội dung quan trọng đã được tiếp thu, sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Bộ luật Hình sự.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Ảnh: Phạm Thắng

Về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc sửa đổi luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức, bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện. Đồng thời, sau hơn 8 năm thi hành, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Việc sửa đổi nhằm kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra, hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền điều tra; khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Dự án Luật được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp và các quy định pháp luật liên quan đến tư pháp hình sự, kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời điều chỉnh các nội dung cần thiết để đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Ảnh: Phạm Thắng

Việc hoàn thiện dự án Luật cần bảo đảm sự phù hợp giữa mô hình tổ chức cơ quan điều tra với cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền của từng cơ quan, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động điều tra được thực hiện thông suốt, hiệu quả.

Báo cáo tóm tắt Báo cáo ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban thấy rằng Chính phủ đã cầu thị, khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra và đại biểu Quốc hội; đồng thời tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tổng hợp ý kiến của các cơ quan hữu quan để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày: Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Ảnh: Phạm Thắng

Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tổng hợp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự.

Thường trực Ủy ban đánh giá về cơ bản các nội dung của dự thảo lần này đã bám sát, thể chế hóa toàn diện quan điểm, chủ trương của Đảng. Các nội dung sửa đổi tập trung vào các khách thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như: an ninh quốc gia, an ninh chế độ, an ninh mạng…; đồng thời, tiếp tục thể chế hóa các nhiệm vụ về cải cách tư pháp; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đáp ứng yêu cầu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ trương bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.