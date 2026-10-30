Củng cố gắn kết giữa chính quyền, tôn giáo và đồng bào dân tộc

Ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) và các đại biểu dự hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đông đồng bào tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được duy trì ổn định; các hoạt động đón Tết truyền thống diễn ra đầm ấm, vui tươi. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Năm 2026, tổng vốn ngân sách Nhà nước chuyển tiếp để thực hiện các chương trình, đề án, dự án và chính sách về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đạt hơn 47 tỷ đồng. Đến nay, số vốn giải ngân đạt 11,8 tỷ đồng, tương đương 24,94% kế hoạch.

Theo thống kê, tỉnh Cà Mau hiện có 158 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại 39 xã, phường. Thời gian qua, những người có uy tín được tạo điều kiện tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; cung cấp thông tin, báo, tạp chí và các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền; đồng thời được hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần theo quy định.

Nông dân Khmer xã Hồng Dân phát triển kinh tế từ mô hình đa cây đa con.

Đối với công tác dạy và học chữ Hoa, chữ Khmer hè năm 2026, toàn tỉnh tổ chức 53 điểm dạy học, với 123 giáo viên tham gia giảng dạy 125 lớp, thu hút hơn 2.500 học viên. Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp với UBND các xã, phường hỗ trợ kinh phí cho giáo viên và các điểm dạy chữ Hoa, chữ Khmer với tổng số tiền hơn 936 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ gần 180 triệu đồng để mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho học viên.

Bên cạnh đó, Sở còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 1.000 quyển tập tặng học viên nhân dịp bế giảng các lớp dạy chữ Khmer hè.

Qua đó, đã góp phần tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động dạy và học, tạo điều kiện để học viên có thêm cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán của dân tộc mình, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy ngôn ngữ, chữ viết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Lương Văn Pho, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh (áo trắng), trao giấy khen cho 15 tập thể có thành tích trong công tác dạy và học chữ Hoa, chữ Khmer hè năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học chữ Hoa, chữ Khmer; đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong công tác tập hợp, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và phát huy vai trò của các tổ chức, cơ sở tôn giáo trong đời sống cộng đồng.

Hoà thượng Thạch Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, phát biểu tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng chương trình dạy và học chữ Khmer ​​.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cơ sở tôn giáo, hội, đoàn tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền trong công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học chữ Hoa, chữ Khmer gắn với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống; huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống đồng bào, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Ông Lương Văn Pho, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau

Ông Lương Văn Pho cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tiếp thu, tổng hợp và xem xét giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng từ cơ sở, qua đó tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với các tổ chức, cơ sở tôn giáo và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau trao giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động, tổ chức dạy và học chữ Hoa, chữ Khmer hè năm 2026.

Ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Cà Mau, trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động, tổ chức dạy và học chữ Hoa, chữ Khmer hè năm 2026.

Ông Bùi Đông Thuận, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động, tổ chức dạy và học chữ Hoa, chữ Khmer hè năm 2026​​​​​​​.