Đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu tại Ngày hội.

Chung vui với nhân dân địa phương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách. Tinh thần đoàn kết không chỉ thể hiện ở sự đồng thuận mà cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ghi nhận những kết quả khối Tân Xuân đạt được, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố sự gắn bó trong cộng đồng; quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương cần chú trọng hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập, năng lực số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho các sản phẩm OCOP. Việc xây dựng khối đại đoàn kết và đời sống văn hóa phải bắt đầu từ mỗi gia đình, gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Các khoản đóng góp, việc quản lý, sử dụng công trình chung cần được công khai, minh bạch để người dân tham gia giám sát. Đặc biệt, địa phương cần phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp, trong đó có phát triển kinh tế bạc. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể cần hướng sát hơn đến nhu cầu của hội viên, góp phần nâng cao kỹ năng, nhận thức và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.

Nhân dân khối Tân Xuân tham dự Ngày hội.

Khẳng định nhân dân là trung tâm, chủ thể và động lực của sự phát triển, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh mọi chủ trương, phong trào cần hướng đến lợi ích thiết thực của người dân; bảo đảm người dân được tham gia bàn bạc, giám sát và thụ hưởng thành quả, qua đó củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cộng đồng.

Khối Tân Xuân hiện có 587 hộ với 2.850 nhân khẩu. Những năm qua, người dân luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn tặng quà cho nhân dân khối Tân Xuân.

Năm 2026, khối đã huy động hơn 300 triệu đồng từ người dân và các nhà hảo tâm để xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ cộng đồng. Trong đó, hoàn thành chỉnh trang sân chơi rộng khoảng 6.000 m², xây dựng 280 m đường bê tông, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao ngoài trời, 60 bộ ghế đá và 14 cột đèn LED năng lượng. Các công trình góp phần cải thiện cảnh quan, tạo không gian sinh hoạt chung cho người dân.

Đời sống kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/năm. Sản phẩm nước mắm truyền thống được công nhận OCOP 3 sao. Qua rà soát cuối năm 2026, toàn khối còn 2 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo. Các hoạt động vì cộng đồng được duy trì, với 13,3 triệu đồng đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo và 30 triệu đồng hỗ trợ 3 mô hình sinh kế.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Trong xây dựng nếp sống văn minh, người dân đã tổ chức 12 đợt ra quân Chủ nhật xanh, thu hút khoảng 1.000 lượt người tham gia. Toàn khối có 459/587 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 78%.