Củng cố cơ sở dữ liệu di cư giai đoạn 2026-2035

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao chủ trì triển khai các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về bảo vệ quyền lợi của người lao động di cư. Ảnh minh họa: Thùy Anh

Xây dựng cơ sở dữ liệu di cư và lồng ghép mục tiêu phát triển bền vững

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường tuyên truyền về Thỏa thuận GCM, nâng cao nhận thức cộng đồng đối với di cư hợp pháp, an toàn và trật tự. Nội dung truyền thông chú trọng phòng ngừa các rủi ro phát sinh trong bối cảnh công nghệ ngày càng được sử dụng rộng rãi trên môi trường số, từ bảo vệ dữ liệu cá nhân đến tiếp cận dịch vụ hỗ trợ.

Song song đó, hoạt động đào tạo sẽ được triển khai thường xuyên trong giai đoạn 2026-2035 nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và tăng hiệu quả phối hợp liên ngành. Đối tượng tập trung là cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính, nhất là các lực lượng làm công tác thống kê, tài chính đối ngoại, bảo hiểm xã hội, hợp tác quốc tế và pháp chế.

Để từng bước củng cố cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và hoạch định chính sách, Cục Thống kê được giao chủ trì lồng ghép nội dung liên quan đến di cư quốc tế vào các cuộc điều tra thống kê, gồm cả Tổng điều tra dân số và nhà ở, trên cơ sở tham khảo các hướng dẫn, khuyến nghị của Liên hợp quốc.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các chương trình phòng, chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép, phòng chống mua bán người, quản lý xuất nhập cảnh và quản lý người nước ngoài. Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp cùng Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng được giao triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, tạo sự gắn kết giữa quản lý di cư với các mục tiêu phát triển dài hạn.

Định kỳ 6 tháng, các đơn vị thuộc Bộ sẽ cung cấp thông tin về công dân Việt Nam ra nước ngoài và người nước ngoài vào Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Đảm bảo an sinh xã hội cho lao động di cư và thúc đẩy hợp tác quốc tế

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội được xác định là mắt xích trực tiếp liên quan đến quyền lợi người lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao chủ trì triển khai các điều ước và thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực này, hướng tới giúp lao động di cư tiếp cận, chuyển tiếp quyền lợi an sinh xã hội, đặc biệt trong giai đoạn trở về nước.

Ở góc độ đối ngoại, các đơn vị thuộc Bộ sẽ tham gia, đóng góp tại các diễn đàn, tiến trình quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế rà soát Thỏa thuận GCM. Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại chủ trì thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo, xây dựng năng lực, dữ liệu, chuyển đổi số, bảo hộ công dân, hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập.

Bộ Tài chính yêu cầu thường xuyên đánh giá việc thực hiện các điều ước, thỏa thuận và cam kết quốc tế về di cư mà Việt Nam là thành viên để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ký kết mới phù hợp với lợi ích quốc gia và thực tiễn phát sinh.

Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị chủ trì phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ và các bộ, ngành liên quan. Báo cáo kết quả thực hiện được gửi định kỳ hằng năm trước ngày 5/11 về Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp để tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.