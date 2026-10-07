Củng cố “4 tại chỗ”, chủ động phòng cháy từ cơ sở

Cùng với lực lượng chuyên nghiệp, việc củng cố lực lượng, phương tiện và kỹ năng tại chỗ đang góp phần hình thành thế trận phòng cháy, chữa cháy nhiều tầng, nhiều lớp.

Phòng ngừa từ từng địa bàn

Việc trang bị kỹ năng xử lý cháy được mở rộng đến toàn dân nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ. Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng chữa cháy cơ sở thường xuyên tổ chức các buổi thực tập nhằm nâng cao khả năng ứng phó sự cố cháy. Ảnh: K.A

Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông) có 44 DN đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chế biến nông - lâm - thủy sản, may mặc, dược phẩm, vật liệu xây dựng, năng lượng tái tạo. Đặc thù sử dụng nhiều nguyên liệu, máy móc, dây chuyền sản xuất khiến yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC được đặt song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội, lực lượng PCCC tại chỗ được tổ chức, trang bị phương tiện và thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tập huấn, thực tập phương án. Ông Trần Thanh Hoàng - Phó Tổng Giám đốc công ty, cho biết, đơn vị xác định đầu tư cho lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ không chỉ bảo đảm an toàn cho mình mà còn góp phần duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Tại Công ty TNHH B & D Lingerie Việt Nam, sự chủ động được đặt từ việc bảo đảm an toàn cho nhà máy đến nâng cao ý thức của từng người lao động. Ông Bruce Yao - Giám đốc nhà máy khu vực - cho biết: “Chúng tôi tập trung vào 2 việc, trước hết là bảo đảm hệ thống, hạ tầng PCCC của nhà máy đáp ứng quy định cũng như nâng cao ý thức PCCC cho người lao động. Công nhân được hướng dẫn về PCCC ngay khi vào làm việc và tham gia các đợt thực tập định kỳ để khi có sự cố, mọi người biết cách xử lý và thoát nạn an toàn”.

Mỗi địa bàn có đặc điểm, loại hình và nguy cơ cháy khác nhau nên công tác PCCC cũng được triển khai phù hợp. Ở phường Diên Hồng, nơi tập trung đông cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, yêu cầu này được cụ thể hóa đến từng khu dân cư, hộ gia đình.

Toàn phường hiện có 5.263 cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh; trong đó 374 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và 256 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Địa phương tập trung rà soát, tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và thực tập phương án sát với điều kiện thực tế, nhất là những nơi vừa sinh hoạt vừa sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Tuấn Quang - Chủ tịch UBND phường Diên Hồng - cho biết: Cùng với kiểm tra, nhắc nhở, địa phương tăng cường phối hợp tổ chức thực tập các tình huống từ cơ sở sản xuất, khu vực kinh doanh đến khách sạn, khu dân cư, giúp người dân, người lao động và lực lượng tại chỗ hình thành kỹ năng xử lý, không bị động khi xảy ra cháy.

Với những hộ có nhà vừa ở vừa kinh doanh, phòng ngừa cháy cũng bắt đầu từ những việc cụ thể trong sinh hoạt. Bà Trương Thị Loan - chủ cửa hàng tạp hóa ở khu vực chợ Đầm (phường Quy Nhơn) cho hay, gia đình luôn sắp xếp hàng hóa gọn gàng, giữ lối đi, lối thoát nạn thông thoáng và chú ý an toàn khi sử dụng điện. Đồng thời, mua 3 bình chữa cháy mini đặt ở những vị trí thuận lợi để đảm bảo an toàn PCCC.

Kết nối lực lượng, tạo thế trận nhiều tầng

Toàn tỉnh hiện có 13.572 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; trong đó, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp quản lý 3.772 cơ sở, Công an cấp xã quản lý 9.800 cơ sở. Cùng với lực lượng chuyên nghiệp, mạng lưới PCCC tại chỗ được củng cố với 520 tổ liên gia an toàn PCCC, 409 điểm chữa cháy công cộng và 18 khu dân cư an toàn PCCC.

Người dân chủ động trang bị bình chữa cháy trong nhà để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: K.A

Việc trang bị kỹ năng PCCC&CNCH được triển khai theo hướng sát từng loại hình, từng đối tượng. Nhiều phương án diễn tập, hội thao được tổ chức tại trường học, cơ quan, đơn vị giúp người dân, người lao động và lực lượng tại chỗ trực tiếp thực hành kỹ năng từ phát hiện, báo cháy, chữa cháy ban đầu đến thoát nạn, cứu người và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp.

Ngày 1-10, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) và Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức thực tập phương án với những tình huống phù hợp đặc thù.

Điểm quan trọng của các hoạt động này không chỉ là diễn tập đúng phương án mà còn giúp người tham gia hình thành phản xạ xử lý khi sự cố xảy ra. Khi mỗi người biết cách báo cháy, thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy và phối hợp với người xung quanh, “4 tại chỗ” mới thực sự phát huy hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho rằng: Việc xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ phải đi vào thực chất để mỗi cơ sở có người đủ khả năng xử lý khi sự cố phát sinh.

“Điều quan trọng là qua tuyên truyền, huấn luyện và thực tập, người dân, lực lượng PCCC ở cơ quan, DN hình thành được kỹ năng xử lý ban đầu, biết cách báo cháy, thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp. Bởi khi lực lượng tại chỗ biết cách báo cháy, tổ chức thoát nạn và xử lý tốt tình huống ban đầu, nguy cơ cháy lan và thiệt hại sẽ được hạn chế” - Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn nói.

Từ nguồn lực được chuẩn bị ở từng cơ sở, yêu cầu đặt ra là hình thành khả năng phối hợp trên phạm vi rộng hơn. Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh - cho rằng: “Cảnh sát PCCC&CNCH là lực lượng nòng cốt, nhưng cần phát huy đồng bộ lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và người dân tại từng địa bàn. Khi các lực lượng chủ động phòng ngừa, xử lý ban đầu, sẵn sàng phối hợp, chi viện, nguồn lực PCCC sẽ được kết nối thành thế trận nhiều tầng, nhiều lớp”.