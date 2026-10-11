Cùng chung tay 'hồi sinh' những phận đời lầm lỗi

Những người “lạc lối”

Năm 2018, nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, vợ chồng anh Kpă Bin (SN 1985) và chị Nay Hờ Thơm (SN 1987, trú tại xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk) đã bán hết đất đai, nhà cửa rồi dắt díu 3 người con vượt biên trái phép sang Thái Lan tìm “cuộc sống sung sướng”. Nhưng hoàn toàn trái ngược, không trình độ, không biết ngoại ngữ lại thường xuyên bị chính quyền nước sở tại truy quét, bắt bớ do cư trú bất hợp pháp, cả nhà anh Kpă Bin như những “chiếc bóng vật vờ” bị bỏ lại bên lề xã hội.

Niềm hạnh phúc của những thành viên gia đình anh Kpă Bin trong ngày đoàn tụ tại quê nhà sau gần 8 năm sống lưu lạc tại Thái Lan.

Nhớ lại, anh Kpă Bin cho biết, khi vừa đặt chân đến đất Thái Lan, gia đình anh đã bị bỏ mặc, phải tự đi tìm nhà thuê, tìm việc làm kiếm sống qua ngày.

“Ở đó như địa ngục, cả nhà chui rúc trong căn nhà trọ chật hẹp, không biết ngoại ngữ, giá cả sinh hoạt thì đắt đỏ, cuộc sống rất khó khăn. Nhìn 3 đứa con nhỏ nheo nhóc mình ân hận vô cùng. Khi đó, chỉ ước giá như mình đừng quyết định sai lầm, giá như mình được về nhà”, anh Kpă Bin nhớ lại.

Vợ chồng anh Kpă Bin và con cái vui mừng khi được cán bộ, chiến sĩ Công an giúp đỡ trở về quê hương.

Sau gần 8 năm sống chui, sống lủi trong khổ cực, đến khi không thể chịu đựng được nữa, anh Kpă Bin đã chủ động tìm cách liên hệ với lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Đắk Lắk để tìm đường trở về, bất chấp những lời đe doạ, ngăn cản của những đối tượng xấu. Gia đình anh đã được cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam sang tận nơi đón, đưa về tận nhà. Trở về quê hương, gia đình anh Kpă Bin không bị ghét bỏ hay bắt bớ như lời đồn thổi của kẻ xấu mà còn được cán bộ Công an, chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, khuyên nhủ chí thú làm ăn, chăm chỉ lao động để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Công an đến thăm hỏi, động viên gia đình những người vượt biên trái phép được hồi hương trên địa bàn xã Ea Ly.

“Sống giữa buôn làng, dù cuộc sống chưa hết những khó khăn nhưng mình vẫn thấy sung sướng hơn nhiều so với những ngày chui nhủi nơi đất khách. Mình mong rằng mọi người đừng nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu mà vượt biên trái phép. Ở bên đó sống thiếu thốn, khổ cực trăm bề chứ không như lời kẻ xấu dụ dỗ đâu”, chị Nay Hờ Thơm nói.

Trong xã Ea Ly còn có 7 trường hợp khác được Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ hồi hương. Trước đây, họ cũng từng có nhà cửa, nương rẫy, cuộc sống ổn định tại quê nhà nhưng chỉ vì lầm tin những lời dụ dỗ của kẻ xấu, giờ đây họ đã mất hết tài sản, gánh thêm nhiều khoản nợ khác. Thấu hiểu, chính quyền địa phương và lực lượng Công an đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và định hướng việc làm, giúp họ sớm vượt qua mặc cảm, tái hoà nhập cộng đồng, yên tâm lao động, dần ổn định cuộc sống.

Ấm áp nơi quê nhà

Đón chúng tôi đến thăm trong căn nhà khá khang trang, chị Nay H’Dyeng (dân tộc J’rai, trú tại xã Ea H’leo) vui mừng cho biết, sau nhiều năm kể từ ngày được các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đón về từ Thái Lan, cuộc sống của gia đình chị đã thay đổi rất nhiều.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, chia sẻ với những gia đình hồi hương.

Từ tin lời dụ dỗ, sau hơn 8 tháng cư trú bất hợp pháp, sống vất vưởng nơi đất khách quê người, cả gia đình chị mới thấm thía thân phận của kẻ “tha phương, cầu thực”. Trở về quê hương, ruộng vườn không có, gia đình chị phải sống nhờ bên nhà mẹ chồng. Chính quyền địa phương đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về nhiều mặt.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phối hợp cùng người có uy tín đến tận vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền pháp luật.

Gia đình chị được vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng lại cuộc sống mới. Sau nhiều năm chăm chỉ làm ăn, đến nay, vợ chồng chị đã có 2,6ha đất rẫy tự khai hoang để trồng điều, sắn, ngô và hoa màu. Anh chị cũng đã xây dựng được cho mình căn nhà ở riêng, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất, không còn phụ thuộc bố mẹ.

“Trở về quê hương được sống giữa người thân, bà con buôn làng, có nhà, có ruộng rẫy làm ăn, ba đứa con nhà mình đã được đi học, gia đình được chính quyền quan tâm cấp thẻ bảo hiểm y tế nên không còn lo mỗi khi đau ốm, cuộc sống của gia đình mình bây giờ đã ổn định. So với những ngày ở Thái Lan thì cuộc sống ở quê hương sung sướng hơn rất nhiều”, chị Nay H’Dyeng cảm kích chia sẻ.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa Công an Đắk Lắk hỗ trợ một gia đình trở về nước sau nhiều năm sống lưu lạc tại Thái Lan.

Theo Trung tá Đặng Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã chủ động phối hợp với Công an các địa phương, các đơn vị chức năng và chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan, Campuchia… tự nguyện hồi hương, trở về quê hương ổn định cuộc sống.

Anh Hara Y Siêu (trú tại buôn Kít, xã Sông Hinh) viết thư cảm ơn đến lực lượng Công an đã hỗ trợ gia đình anh trở về nước sau 7 sống lưu lạc nơi xứ người.

“Đến nay, đơn vị đã phối hợp vận động, hỗ trợ được 52 công dân là người dân tộc thiểu số đang cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan hồi hương về nước, trong đó có 50 người ở Đắk Lắk và 2 người gốc Gia Lai. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp tổ chức 8 đợt tiếp nhận công dân tại cửa khẩu, sân bay, hỗ trợ đưa người hồi hương trở về địa phương an toàn và hỗ trợ kinh phí đi lại cho 49 trường hợp”, Trung tá Đặng Thanh Tâm cho hay.

Bức thư của anh Hara Y Siêu viết gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an.

Đáng chú ý, nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng gia đình, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa phối hợp Công an các địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp.

“Đến nay, 100% công dân hồi hương đều được hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân, nhiều trường hợp được tổ chức học nghề, hỗ trợ bố trí việc làm, vay vốn ngân hàng, hỗ trợ xây nhà, mua đất. Tất cả con em của họ đang độ tuổi đến trường đều được tạo điều kiện đi học trở lại. Các gia đình còn khó khăn tiếp tục được chính quyền và các lực lượng chức năng quan tâm, hỗ trợ”, Trung tá Đặng Thanh Tâm thông tin.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Đắk Lắk bắt giữ một đối tượng về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết".

Thực tiễn cho thấy, những cuộc hồi hương không chỉ giúp các gia đình đoàn tụ mà còn thêm một lần nữa thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an nói riêng, chính quyền địa phương nói chung trong việc đồng hành cùng người dân, dang rộng vòng tay với những người “lầm đường, lạc lối”, tạo điều kiện để họ làm lại cuộc đời. Đồng thời, đó cũng là lời cảnh báo để mỗi người dân nâng cao cảnh giác trước những luận điệu dụ dỗ vượt biên trái phép, bởi không có “miền đất hứa” nào bình yên và ấm áp hơn chính quê hương của mình.