Cộng đồng cùng chung tay dọn rác thải đại dương tại khu vực biển Mũi Né

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh những ngày qua, bãi biển Mũi Né hứng chịu lượng lớn rác đại dương trôi dạt vào, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, gây mất mỹ quan và tạo ra nhiều hình ảnh không đẹp trong mắt người dân, du khách. Rác chủ yếu là lưới hỏng, bao tải rách, mảnh thùng xốp, cùng chai lọ nhựa và rác sinh hoạt…

Bộ đội biên phòng cùng tham gia dọn rác thải đại dương tại biển Mũi Né

Ngay từ sáng sớm, không khí thu gom diễn ra khẩn trương. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng, dân quân tự vệ, người dân và du khách đang làm việc, lưu trú tại Mũi Né đều chung tay thu gom, làm sạch từng khu vực.

Các hội, nhóm phụ nữ tham gia dọn vệ sinh bãi biển

Ông Trần Quốc Tuấn, Bí thư chi bộ tổ dân phố 8, phường Mũi Né cho biết: Tình trạng rác phủ bãi biển Mũi Né thường xảy ra vào mùa gió Nam, từ tháng 6 đến tháng 10. Thời gian này, rác từ nhiều nơi theo dòng nước dồn vào các bãi tắm trong vịnh, nhanh chóng tích tụ. Dù thường xuyên tuyên truyền, tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường bãi biển vào các ngày cuối tuần, nhưng thời điểm này lượng rác đại dương tấp vào quá lớn, trong khi việc thu gom chủ yếu bằng thủ công nên không thể xử lý kịp.

Các lực lượng ở phường Mũi Né tham gia dọn rác thải đại dương

Ngay sau khi có kế hoạch phát động ra quân của chính quyền địa phương, không chỉ người dân trên địa bàn mà nhiều cá nhân đang sinh sống ở phường Phan Thiết, Phú Thủy và du khách cũng trực tiếp tham gia nhặt rác.

Người dân và du khách nước ngoài tham gia làm sạch bãi biển

Anh Andy (du khách đến từ Anh) chia sẻ: “Tôi rất yêu biển, yêu môi trường và không khí tại Mũi Né. Tôi nghĩ mỗi người chỉ cần góp một chút công sức thì bãi biển sẽ sạch hơn. Đây cũng là cách để biển Mũi Né luôn đẹp và mọi người có thể tận hưởng không gian này”.

Trẻ em ở tổ dân phố 8 theo chân ba mẹ cùng tham gia dọn rác bãi biển

Rác sau khi tập kết sẽ được vận chuyển, xử lý theo quy định. Hoạt động không chỉ giải quyết lượng rác tồn đọng trước mắt mà còn cho thấy vai trò chung tay của cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển. Trong bối cảnh rác đại dương thường xuyên trôi dạt vào bờ theo mùa, việc làm sạch biển vì thế cần được duy trì thường xuyên. Đồng thời, gắn với nâng cao ý thức của cộng đồng, hạn chế rác thải phát sinh từ đất liền và trên biển. Bởi biển không chỉ là không gian sinh hoạt của người dân mà còn là tài nguyên quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến Mũi Né.

Các lực lượng ở địa phương và người dân cùng chung tay làm sạch bãi biển Mũi Né