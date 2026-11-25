Hà Tâm Như và Bùi Lý Thiên Hương là hai đại diện Việt Nam góp mặt tại MGI All Stars 2026. Cùng sở hữu kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp và mong muốn chinh phục đấu trường quốc tế, hai người đẹp đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu nhan sắc trước thềm cuộc thi.

Mới đây, Hà Tâm Như thu hút sự chú ý khi thông tin cô đã có mặt tại Thái Lan từ tuần trước được chia sẻ. Khác với những màn xuất phát rầm rộ thường thấy, người đẹp lựa chọn lên đường khá kín tiếng, không tổ chức hoạt động tiễn đưa hay công khai lịch trình quá nhiều. Động thái này khiến không ít khán giả bất ngờ, đồng thời tò mò về sự chuẩn bị của cô trước khi chính thức nhập cuộc.

Hà Tâm Như kín tiếng qua Thái Lan thi MGI All Stars.

Trái ngược với Hà Tâm Như, Bùi Lý Thiên Hương lại lựa chọn cách xuất hiện công khai hơn. Người đẹp thông báo lịch trình lên đường vào chiều nay, đồng thời hẹn gặp người hâm mộ lúc 14h trước khi khởi hành sang Thái Lan.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng fan sắc đẹp. Nhiều người bày tỏ sự háo hức, gửi lời chúc may mắn và mong chờ màn thể hiện của Thiên Hương tại sân chơi lần này.

Bùi Lý Thiên Hương công khai thời điểm khởi hành qua Thái Lan thi MGI All Stars.

Xét về kinh nghiệm, cả hai đại diện Việt Nam đều có hành trình đáng chú ý. Hà Tâm Như được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Miss International Queen Vietnam 2025. Tại đấu trường Miss International Queen 2025, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á hậu 2.

Sở hữu chiều cao 1,80 m cùng vóc dáng nổi bật, người đẹp còn hoạt động trong lĩnh vực thể hình. Việc góp mặt tại MGI All Stars mở ra cơ hội để Tâm Như tiếp tục thử sức ở một sân chơi nhan sắc quốc tế khác.

Trong khi đó, Bùi Lý Thiên Hương là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu sắc đẹp. Cô từng đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018, sau đó liên tục thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Miss Grand Vietnam 2022 và Miss Grand Vietnam 2024. Đáng chú ý, người đẹp từng lọt Top 10 Miss Grand Vietnam 2022, Top 15 năm 2024 và giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Earth Vietnam 2025.

Sau nhiều lần chinh chiến tại các cuộc thi, Thiên Hương vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất và kinh doanh. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đồng thời tiếp tục theo đuổi đam mê với những đấu trường nhan sắc.

Với hai màu sắc và hành trình khác biệt, Hà Tâm Như cùng Bùi Lý Thiên Hương được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng tại MGI All Stars mùa 2. Sự xuất hiện của cả hai cũng khiến người hâm mộ Việt Nam thêm mong chờ những màn thể hiện của đại diện nước nhà trên đấu trường quốc tế.