Minh Huyền sinh năm 2021 (quê ở bản Mo Mới, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) trong gia đình nghèo có 3 chị em, cha bị tai nạn chấn thương sọ não, nằm liệt giường, mẹ làm nghề thu gom phế liệu. Khi Huyền mới 3 tháng tuổi, mẹ đột ngột qua đời sau một cơn đau. Tháng 10-2022, Huyền được đưa về Làng trẻ em SOS Vinh (nay là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An) chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt. Các cháu đều thiếu vắng sự chăm sóc, yêu thương của người thân. Đồng cảm với hoàn cảnh của các cháu, năm 2023, Lữ đoàn Phòng không 283 phối hợp với Trung tâm triển khai mô hình “Cùng chia sẻ, trao yêu thương” nhằm chăm lo đời sống và tiếp thêm tình yêu thương cho các em bằng những việc làm thiết thực. Qua mô hình, đơn vị đã tổ chức 6 đợt khám, tư vấn sức khỏe; 26 lần cắt tóc miễn phí; hỗ trợ Trung tâm vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan; hướng dẫn trẻ em ở Trung tâm kỹ năng sống, sắp xếp nội vụ, gấp chăn màn, tăng gia sản xuất...

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình” cho các cháu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An nhân dịp Trung thu năm 2026.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lữ đoàn phối hợp tổ chức Chương trình “Tết cùng chia sẻ, Tết trao yêu thương”, trao quà tặng Trung tâm và các cháu với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng. Hằng năm, dịp 22-12, các em còn được đến đơn vị tham quan, trải nghiệm, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, qua đó hiểu hơn về môi trường Quân đội và có thêm những kỷ niệm đẹp... Thiếu tá QNCN Nguyễn Trịnh Hương Giang chia sẻ: "Chúng tôi xác định mô hình “Cùng chia sẻ, trao yêu thương” không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn đồng hành lâu dài với các em. Mỗi lần đến với các em, chúng tôi luôn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, động viên để các em cảm nhận được sự yêu thương và có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên. Chứng kiến các em trưởng thành, sống tốt và biết sẻ chia với cộng đồng, đó là niềm vui lớn nhất của chúng tôi”.

Sự quan tâm, đồng hành ấy đã tiếp thêm niềm tin, động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện và tự tin lựa chọn hướng đi cho tương lai. Còn với cán bộ, đoàn viên, hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn Phòng không 283, mỗi lần trở lại Trung tâm không chỉ là một hoạt động nghĩa tình. Đó còn là dịp được chứng kiến các em lớn lên từng ngày, mạnh dạn hơn, biết tự lập và có những ước mơ riêng. Chỉ trong hai năm gần đây, đã có 3 em thi đỗ vào các học viện, trường sĩ quan Quân đội; nhiều em tình nguyện lên đường nhập ngũ và hàng chục em thi đỗ vào các trường đại học... Bởi vậy, sau mỗi lần chia tay, câu hỏi hồn nhiên: “Bao giờ các mẹ lại đến với chúng con?” như của bé Minh Huyền lại trở thành lời hẹn để cán bộ, hội viên phụ nữ Lữ đoàn Phòng không 283 tiếp tục trở lại, đồng hành với các em trên hành trình trưởng thành.

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn Phòng không 283 cùng cán bộ và các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Ông Lê Bá Lương, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An cho biết: Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 90 em tại Trung tâm và hỗ trợ 34 em theo học tại các trường cao đẳng, đại học. Mô hình “Cùng chia sẻ, trao yêu thương” của Lữ đoàn Phòng không 283 đã chung tay góp sức cùng cán bộ, nhân viên xây dựng Trung tâm thành một mái nhà chung ấm áp dành tặng các em có số phận không may, yếu thế trong xã hội. Mỗi lần các cô, các chú bộ đội đến, không khí trong Trung tâm như ấm áp hơn, niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt các em. Nhờ sự đồng hành ấy, nhiều em từ rụt rè, mặc cảm đã tự tin hơn, có ý thức kỷ luật và tinh thần vươn lên trong học tập. Cán bộ, nhân viên và các em ở Trung tâm luôn khắc ghi, cảm ơn nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn nói riêng và của Bộ đội Cụ Hồ nói chung.