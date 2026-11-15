Cùng chăm lo 'sự nghiệp trồng người' tại vùng đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang

Các trường học thi đua "Dạy tốt - Học tốt".

Bức tranh giáo dục tại xã vùng đồng bào dân tộc Khmer Ô Lâm (tỉnh An Giang) đang ghi nhận nhiều khởi sắc rõ nét. Với sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, "sự nghiệp trồng người" nơi đây ngày càng vững vàng, tạo nền tảng nâng cao dân trí và phát triển bền vững cho địa phương.

Địa phương cùng đồng hành chăm lo "sự nghiệp trồng người"

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính và bộ máy, quy mô mạng lưới trường lớp trên địa bàn xã Ô Lâm được kiện toàn, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của nhân dân.

Học sinh xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) trong lễ khai giảng năm học mới.

Toàn xã hiện có 5 trường học từ bậc Mầm non đến THCS, gồm 7 phân hiệu rải đều ở các ấp với tổng số hơn 5.000 học sinh và 348 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục. Đặc thù là địa bàn vùng dân tộc và miền núi, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, tỷ lệ học sinh dân tộc Khmer chiếm đa số, công tác duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục luôn đặt ra nhiều thách thức.

Nhận thức sâu sắc giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đảng ủy và UBND xã Ô Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với điều kiện thực tiễn địa phương. Các chủ trương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cũng như công tác xã hội hóa giáo dục, chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học được địa phương ưu tiên nguồn lực thực hiện đồng bộ.

Trao khen thưởng giáo viên đạt thành tích tốt trong giảng dạy.

Sự đồng hành của chính quyền địa phương không chỉ dừng lại ở các văn bản chỉ đạo mà thể hiện sinh động qua sự sâu sát trong từng hoạt động của nhà trường. Vào các dịp trọng đại như lễ khai giảng năm học mới, hội nghị viên chức, người lao động đầu năm hay lễ tổng kết năm học, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã đều trực tiếp đến dự, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trường học.

Bà Neáng Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm chia sẻ: "Xác định phát triển giáo dục là động lực then chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc Khmer, Đảng ủy, HĐND và UBND xã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành Giáo dục địa phương. Thời gian qua, xã đãtập trung triển khai quyết liệt tinh thần Nghị quyết 71 của Trung ương, tranh thủ mọi nguồn lực để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Bên cạnh việc chăm lo điều kiện họctập cho các em học sinh, địa phương luôn chú trọng bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần để đội ngũ thầy cô giáo yên tâm bám trường, bám lớp. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lãnh đạo xã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tri ân và chúc mừng các trường, tiếp thêm động lực để thầy cô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người".

Các trường học thi đua "Dạy tốt - Học tốt"

Từ sự quan tâm, tiếp sức kịp thời của cấp ủy, chính quyền, khí thế thi đua "Dạy tốt - Học tốt" tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Ô Lâm diễn ra sôi nổi và đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua gắn liền với việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào bài giảng và xây dựng môi trường "Trường học hạnh phúc, văn hóa học đường".

Nhiều sáng kiến kinh nghiệm thiết thực trong quản lý, giảng dạy, giúp học sinh Khmer khắc phục rào cản ngôn ngữ và nâng cao ý thức học tập đã được áp dụng hiệu quả. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện của xã không ngừng được nâng lên; kết thúc năm học 2025 - 2026, toàn xã có 100% cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, nhiều cá nhân xuất sắc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận bằng khen của các cấp.

Tại Trường THCS Ô Lâm, đơn vị có quy mô lớn với 1 điểm chính và 2 phân hiệu, quy tụ 105 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 1.572 học sinh tinh thần vượt khó, thi đua sáng tạo luôn được đặt lên hàng đầu.

Cô Trần Thị Bích Thục, Hiệu trưởng Trường THCS Ô Lâm cho biết: "Dù nhà trường vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn như tỷ lệ hộ nghèo cao, nguy cơ học sinh bỏ học còn tiềm ẩn, nhưng tập thể sư phạm luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, đoàn kết đồng hành cùng các em học sinh Khmer. Ban Giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sốvà nền tảng AI vào giảng dạy, chú trọng đúc kết sáng kiến kinh nghiệm sát với thực tiễn lớp học.

Đặc biệt, nhà trường quán triệt sâu sắc phương châmdạy thực chất, học thực chất, kiên quyết nói không với bệnh thành tích và các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục. Sự minh bạch, công tâm trong đánh giá, khen thưởng đã tạo động lực để mỗi thầy cô phát huy tối đa năng lực chuyên môn, góp phần giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và nâng cao tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc học".

Nếu bậc THCS nỗ lực nâng cao chất lượng mũi nhọn và duy trì sĩ số, thì ở bậc học mầm non, công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ sau sáp nhập cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Năm học 2026 - 2027, Trường Mầm non Ô Lâm chính thức vận hành theo mô hình mới trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị (Mẫu giáo Lương Phi, An Tức và Ô Lâm) với 54 cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ trách 25 nhóm lớp với 793 trẻ.

Hội nghị Viên chức và người lao động tại Trường Mầm non Ô Lâm.

Nói về hành trình vượt qua khó khăn ban đầu sau sáp nhập để nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, cô Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ô Lâm, bộc bạch: "Sau khi sáp nhập từ ba đơn vị, nhà trường đối mặt với không ít áp lực về địa bàn rộng, cơ sở vật chất một số điểm lẻ còn hạn chế và rào cản tiếng Việt của trẻ em dân tộc Khmer.

Để giáo viên an tâm công tác, giữ trọn ngọn lửa yêu nghề, mến trẻ, Ban Giám hiệu phối hợp chặt chẽ với Công đoàn thực hiện công khai, minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo quyền lợi chính đáng và quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời đời sống của từng giáo viên, nhân viên. Song song đó, nhà trường tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ như tăng cường tiếng Việt cho trẻ thông qua các hoạt động vui chơi, trải nghiệm; chú trọng chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe định kỳ cho 100% trẻ và phát động sâu rộng phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong từng tiết dạy".

Những ngày này, trên khắp các điểm trường ở xã Ô Lâm, không khí thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Những bó hoa tươi thắm, những lời tri ân mộc mạc từ phụ huynh, học sinh vùng Bảy Núi cùng sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương chính là nguồn cổ vũ to lớn.

Đó cũng là điểm tựa vững chắc để hơn 340 cán bộ, giáo viên xã Ô Lâm tiếp tục vững tay chèo, miệt mài ươm mầm tri thức, thắp sáng tương lai cho thế hệ trẻ nơi vùng dân tộc Bảy Núi, An Giang.