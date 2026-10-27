Cung cầu vẫn giằng co, cổ phiếu trụ 'neo' điểm số

VIC vẫn đang neo giữ điểm cho VN-Index và sức ép của các blue-chips giảm giá cũng không mạnh sáng nay.

VN-Index lình xình xanh đỏ trong phiên nhưng mức tăng cao nhất hơn 9 điểm và giảm thấp nhất 3,36 điểm. Chốt phiên sáng chỉ số giảm nhẹ 0,01% tương đương -0,2 điểm.

Sắc đỏ vẫn đang áp đảo sàn HoSE với 109 mã tăng và 180 mã giảm. Rổ VN30 cũng có bên giảm nhỉnh hơn với 10 mã xanh và 16 mã đỏ, chỉ số giảm 0,05%. Sự cân bằng trong nhóm blue-chips giúp các chỉ số biến động rất ít.

VIC đang tăng 1,43% đem về 5,5 điểm cho VN-Index trong khi VPB giảm 2,12%, HDB giảm 1,8%, LPB giảm 1,4%, TCB giảm 1,04% lấy đi xấp xỉ 2 điểm. Tuy đà giảm có nhỉnh hơn trong rổ VN30 nhưng rất ít cổ phiếu dao động mạnh. Phía tăng giá ngoài VIC chỉ thêm VJC tăng 1,21%, MWG tăng 1,2% nhưng tác động điểm số rất ít.

Trạng thái cân bằng ở nhóm blue-chips là tín hiệu tốt, ít nhất sẽ không gây xáo trộn lớn cho điểm số. Điều này tạo biến động phù hợp với trạng thái chốt lời ngắn hạn nhẹ và neo giữ VN-Index trong xu hướng phục hồi ngắn hạn ở vùng cao. Tâm lý thị trường ít bị ảnh hưởng, nhất là khi thanh khoản tiếp tục suy yếu. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE sáng nay chỉ đạt 4.605 tỷ đồng, thấp nhất 5 phiên và giảm 16% so với sáng hôm qua.

Tuy nhiên đối với cổ phiếu, trạng thái giảm giá vẫn đang chiếm ưu thế. Trong 180 cổ phiếu đỏ đang có 78 mã giảm quá 1% dù đại đa số giao dịch rất nhỏ. TCB và VPB là hai cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Midcap có GMD giảm 2,17%, ORS giảm 1,61%, NVL giảm 1,42%, PVT giảm 2,11%, VGC giảm 2,27% là thanh khoản tương đối mạnh. Tính chung nhóm giảm sâu nhất sáng nay chiếm 26,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, nếu trừ TCB và VPB, 76 mã còn lại chiếm 15,1%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Như vậy trạng thái giảm vẫn đang có ảnh hưởng đáng kể từ sức mua suy yếu hơn là lực bán mạnh. Nhìn vào diễn biến độ rộng, trừ ít phút đầu tiên số mã tăng giá nhỉnh hơn số giảm, toàn thời gian còn lại bên đỏ đều lấn át. Ngay cả khi VN-Index tăng đạt đỉnh lúc 10h52 độ rộng cũng chỉ là 111 mã xanh và 146 mã đỏ. Khi trạng thái đỏ duy trì kéo dài mà thanh khoản không mạnh tức là bên bán cũng khá thụ động.

Ở phía tăng giá, dòng tiền không tạo được hiệu ứng đẩy giá rõ nét, tuy cũng có 48 mã đang tăng quá 1% nhưng chỉ 11 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. VIC, MWG cũng chiếm phần lớn thanh khoản nhóm này với tương ứng 212,5 tỷ và 163,5 tỷ. Midcap duy nhất CII tăng 2,57% khớp 111,4 tỷ là đáng chú ý nhất. Cổ phiếu này tăng hơn 20% trong giai đoạn đầu tháng 10 và cũng vừa có hai phiên bị chốt lời giảm giá trước đó. Sáng nay cầu quay lại khá tốt.

Hiện tượng giằng co về giá trên nền thanh khoản nhỏ là một tín hiệu tích cực khi nhìn từ khả năng thị trường đang bị chốt lời ngắn hạn. Nhịp tăng mạnh tuần trước giúp các nhà đầu cơ đạt lợi nhuận T+ chấp nhận được. Vấn đề còn lại là họ sẽ giữ cổ phiếu hay hiện thực hóa lợi nhuận luôn. Đằng sau các quyết định sẽ là quan điểm ngại rủi ro. Nếu kỳ vọng còn cao, nhà đầu tư sẽ có xu hướng giữ cổ phiếu lại để chờ đợi.

Trên thực tế VN-Index tuy quay đầu phục hồi quanh vùng đáy tháng 7 nhưng cổ phiếu đa số đã điều chỉnh sâu hơn nhiều. Vì vậy mức thua lỗ phải gánh chịu trong thời gian dài nếu không chịu sức ép từ vốn vay thì đa số không còn “cảm giác” nữa. Việc giá phục hồi nhỏ trong vài phiên cuối tuần trước chưa đủ bù lại mức thua lỗ này. Khi đã chịu đựng được mức thua lỗ tồi tệ nhất, nhà đầu tư cũng ít nhu cầu cắt lỗ trong nhịp phục hồi đầu tiên.

Khối ngoại sáng nay cũng giảm cường độ giao dịch đáng kể: Giá trị mua vào trên HoSE xuống mức thấp nhất kỷ lục từ cuối tháng 8, với 418,3 tỷ đồng. Giá trị bán ra cũng thấp nhất 3 tuần với 777,6 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán lớn nhất là FPT -101 tỷ, GMD -44,1 tỷ, VPL -39,2 tỷ. Phía mua ròng có MSN +21,1 tỷ, HPG +19,6 tỷ.