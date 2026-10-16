Cung cấp thông tin xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được hỗ trợ như thế nào?

Về vấn đề này, ngoài phương pháp giám định ADN, khoản 5 Điều 12 Nghị định 321/2026/NĐ-CP còn quy định mức chi cho việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng như sau:

- Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được hỗ trợ 3.000.000 đồng/mộ liệt sĩ được xác minh thành công.

- Cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xác minh theo kế hoạch do cơ quan nhà nước chỉ đạo, tổ chức được hỗ trợ thêm 0,2 lần mức lương cơ sở/người/ngày, tính theo số ngày thực tế làm nhiệm vụ.

Kiểm tra vật dụng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hiện trường. Ảnh: LP

Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng. Như vậy, mức hỗ trợ cụ thể là: 0,2 x 2.530.000 đồng = 506.000 đồng/người/ngày. Do đó, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xác minh được hỗ trợ thêm 506.000 đồng/người/ngày, tính theo số ngày thực tế làm nhiệm vụ.

Như vậy, mức 3 triệu đồng được tính theo mỗi mộ liệt sĩ xác minh thành công, còn khoản dành cho người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xác minh được tính theo số ngày thực tế làm nhiệm vụ.

Nghị định 321/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2026, nhưng chế độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Điều 12 được thực hiện từ ngày 01/7/2026.