Cung cấp thông tin năng lực doanh nghiệp nội địa trong chuỗi cung ứng

Ông Đàm Văn Chuyên, Trưởng Phòng Đào tạo, Công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam (Khu công nghiệp Yên Phong II-C).

Đầu tư lớn để đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, thậm chí cử nhân sự sang nước ngoài tu nghiệp nhưng Amkor lại đối mặt với thực trạng "chảy máu chất xám" khi nhiều công nhân nhảy việc sang các doanh nghiệp mới vào đầu tư với mức lương cao hơn. Tình trạng này gây lãng phí công sức, chi phí đào tạo. Trước thực tế đó, Amkor mong muốn các doanh nghiệp điện tử, bán dẫn trên địa bàn ngồi lại với nhau để thiết lập một nguyên tắc ứng xử chung trong tuyển dụng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bền vững.

Bên cạnh bài toán nhân sự, nút thắt về chuỗi cung ứng nội địa cũng cần sớm được tháo gỡ. Hiện tại, việc tìm kiếm đối tác cung ứng trong nước cho ngành bán dẫn vẫn gặp khó khăn, một phần do thiếu một nền tảng dữ liệu tập trung. Amkor đề xuất xây dựng một cổng thông tin hoặc trang web chung cung cấp thông tin minh bạch về năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam, giúp các tập đoàn lớn dễ dàng tiếp cận, lựa chọn và kết nối hợp tác.

Liên quan đến phát triển nhân lực, Công ty đã kết nối doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng ở trong và ngoài địa bàn Bắc Ninh, tạo điều kiện cho sinh viên tham quan khu vực sản xuất. Thời gian tới sẽ tổ chức chương trình thực tập sinh, trải nghiệm tham quan nhà máy để cung cấp kiến thức cụ thể, rõ ràng hơn cho các sinh viên khi theo ngành nghề này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam chọn Bắc Ninh là điểm đến đầu tư vì tin tưởng một môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng. Tuy nhiên, doanh nghiệp bán dẫn cần lượng điện lớn và ổn định. Hiện nay rất nhiều đối tác tìm đến Amkor đặt hàng, tới đây doanh nghiệp chuẩn bị xây dựng thêm một khu sản xuất nữa tương đương với tòa nhà hiện tại.

Amkor là một trong những đơn vị tiêu thụ điện trọng điểm của thành phố, doanh nghiệp kỳ vọng địa phương sớm xem xét, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm trạm cấp điện tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C để bảo đảm nguồn điện liên tục, ổn định cho doanh nghiệp nói riêng và cả khu nói chung.