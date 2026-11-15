Cung cấp hồ sơ truy xuất thực phẩm trong 24 giờ khi được yêu cầu
Theo quy định mới của Bộ Công Thương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm cung cấp hồ sơ, tài liệu truy xuất nguồn gốc trong vòng 24 giờ kể từ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; đồng thời thực hiện lưu trữ hồ sơ tối thiểu từ 12 đến 60 tháng, tùy loại sản phẩm. Quy định có hiệu lực từ ngày 15/11/2026 theo Thông tư số 63/2026/TT-BCT.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/cung-cap-ho-so-truy-xuat-thuc-pham-trong-24-gio-khi-duoc-yeu-cau-830791