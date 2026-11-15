Cung cấp hồ sơ truy xuất thực phẩm trong 24 giờ khi được yêu cầu

Bạn đọc Phạm Minh Anh (Hà Nội) hỏi: Vợ chồng tôi có một khoản tiền gửi tiết kiệm đứng tên cả hai người tại ngân hàng. Hiện, tôi muốn rút tiền để giải quyết công việc nhưng vợ tôi không thể trực tiếp đến ngân hàng. Vậy, tôi có được tự mình rút khoản tiền này hay bắt buộc phải có sự đồng ý của vợ?