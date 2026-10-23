Cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên VNeID

Giới thiệu 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID. Ảnh: EVN

Đến nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan của EVN hoàn thành kỹ thuật và sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID gồm: (1) Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; (2) Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; (3) Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; (4) Thay đổi mục đích sử dụng điện; (5) Thay đổi định mức sử dụng điện; (6) Gia hạn hợp đồng mua bán điện; (7) Chấm dứt hợp đồng mua bán điện; (8) Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; (9) Thay đổi công suất sử dụng điện; (10) Thay đổi thông tin đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện; (11) Ngừng cấp điện theo yêu cầu; (12) Cấp điện trở lại theo yêu cầu.

Với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng đơn giản, thuận tiện và hiện đại”, EVN và các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, thực hiện các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi thông qua những nền tảng số phổ biến, thuận tiện và an toàn.