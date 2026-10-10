Cùng ăn bánh mì, 8 người trong một gia đình phải nhập viện

Bệnh nhân được các y, bác sĩ thăm khám, theo dõi tình trạng sức khỏe sau khi nhập viện

Sáng 10.10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các cơ sở y tế trên địa bàn đang tiếp nhận, điều trị 16 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một cơ sở trên địa bàn phường Cẩm Thành. Các bệnh nhân có triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, gây mất nước.

Trong số 16 trường hợp đang điều trị, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 11 ca, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh tiếp nhận 3 ca và Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 2 ca.

Theo thông tin dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì mua tại một cơ sở trên địa bàn phường Cẩm Thành trước khi xuất hiện triệu chứng.

Đối với gia đình ông Võ Văn Vương (xã Mỏ Cày) có 8 người cùng ăn bánh mì vào chiều 9.10. Sau đó, cả 8 người đều xuất hiện các dấu hiệu nghi ngộ độc và phải nhập viện điều trị.

Anh Mai Văn Quyền (35 tuổi, xã Đông Sơn) cho biết, khoảng 19 giờ ngày 9.10, anh ăn bánh mì mua tại phường Cẩm Thành. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, anh bắt đầu đau bụng, nôn mửa, đi ngoài nhiều lần. Sáng 10.10, anh được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần sau khi ăn bánh mì

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng cho biết, bệnh viện đang điều trị các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng quặn từng cơn, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần và sốt nhẹ, dẫn đến mất nước, kiệt sức.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã triển khai quy trình cấp cứu, phân loại bệnh nhân, truyền dịch bù nước và điện giải, sử dụng thuốc theo chỉ định, đồng thời theo dõi sát các chỉ số sinh hiệu.

Theo bác sĩ Huỳnh Giới, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp chuyển biến nặng hoặc đe dọa tính mạng. Bệnh viện tiếp tục theo dõi diễn biến lâm sàng và chuẩn bị phương án tiếp nhận thêm bệnh nhân nếu phát sinh.

Trước tình hình trên, sáng 10.10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra cơ sở kinh doanh liên quan, lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương xác minh.