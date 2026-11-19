Tuần tra duy trì trật tự khu vực chợ Châu Long. Ảnh: Đức Tuấn

Dựa vào sức dân

Với phương châm “lấy dân làm gốc”, trung tuần tháng 11-2026, Công an phường Ba Đình phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, nhân dân đại diện 18 tổ dân phố trên địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động nhằm đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, đồng thời, phát huy vai trò của cộng đồng trong phòng ngừa vi phạm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị ngay từ cơ sở.

Luôn bám sát dân để hoàn thành các nhiệm vụ giữ an ninh trật tự địa bàn. Ảnh: Đức Tuấn

Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình cho biết, điểm đáng chú ý là hoạt động tuyên truyền không chỉ hướng đến những người trực tiếp tham dự hội nghị, mà còn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt tại 18 tổ dân phố. Mỗi cán bộ cơ sở, tổ trưởng dân phố trở thành một cầu nối đưa kiến thức pháp luật đến từng khu dân cư, hộ gia đình; đồng thời thường xuyên nhắc nhở, vận động người thân, hàng xóm cùng thực hiện.

Theo bà Vũ Thị Bạch Yến, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, phường Ba Đình, nội dung tuyên truyền gần gũi với đời sống hằng ngày, từ việc chấp hành hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông đến tuân thủ các quy định khi điều khiển phương tiện. Công tác tuyên truyền sẽ phát huy hiệu quả khi được duy trì thường xuyên và gắn với những vấn đề cụ thể tại từng khu dân cư. Qua đó, giúp cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức trong công tác giám sát, duy trì các kết quả thực hiện văn minh đô thị.

Thực tế cho thấy, từ những buổi tuyên truyền như vậy, vai trò của cán bộ cơ sở và người dân tiếp tục được phát huy. Mỗi tổ dân phố không chỉ là địa bàn thực hiện các quy định, mà còn trở thành lực lượng trực tiếp tham gia giám sát, nhắc nhở, góp phần ngăn ngừa vi phạm từ sớm.

Người dân ký cam kết không vi phạm lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Ảnh: Đức Tuấn

Lan tỏa hành vi đẹp

Hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động đang được thể hiện qua những chuyển biến về trật tự đô thị tại nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Ba Đình. Từ việc tự giác thu dọn vật dụng lấn chiếm vỉa hè đến giữ gìn vệ sinh môi trường, nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh đã từng bước thay đổi thói quen, cùng lực lượng chức năng trả lại không gian chung cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Tuấn Hải (ở số 66 phố Cửa Bắc, phường Ba Đình) cho biết, nhờ sự vận động của tổ trưởng dân phố và cảnh sát khu vực, các hộ kinh doanh trên vỉa hè trước cổng Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba đã tự giác tháo dỡ mái vẩy, bục bệ lấn chiếm, đồng thời ký cam kết duy trì kết quả, không tái diễn vi phạm.

Thu dọn những vật liệu gây mất mĩ quan đô thị. Ảnh: Đức Tuấn

Một trong những điển hình về vai trò của Tổ dân phố trong góp phần duy trì trật tự đô thị là việc xử lí các vi phạm tại khu vực hồ Đầm Tròn, ngõ 135 Đội Cấn. Vào giữa tháng 10-2026, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng hàng quán bày bán trên lối đi ven hồ, Công an phường Ba Đình đã xử lý triệt để, đồng thời, Tổ dân phố được giao giám sát để ngăn tái lấn chiếm, vi phạm.

Đại úy Bùi Xuân Trường, Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đình cho biết, địa phương không chỉ tập trung vào kết quả xử lý, mà hướng tới tuyên truyền nêu cao tính tự giác để mỗi công dân, mỗi tổ dân phố đều có trách nhiệm hơn với nơi mình sinh sống. Hoạt động tuyên truyền qua hệ thống loa cũng được duy trì, thường xuyên nhắc nhở người dân, chủ phương tiện và các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn cảnh quan đô thị.

Không chỉ tại hồ Đầm Tròn, phố Cửa Bắc, những chuyển biến tích cực cũng được ghi nhận trên các tuyến phố Nguyễn Trường Tộ, Cao Bá Quát và khu vực vườn hoa Lê-nin. Vỉa hè từng bước được sắp xếp gọn gàng, không gian công cộng thông thoáng hơn, vệ sinh môi trường được cải thiện.

Gần gũi thân thiết với người dân như con em. Ảnh: Đức Tuấn

Thực tế tại phường Ba Đình cho thấy, duy trì một tuyến phố gọn gàng, một vườn hoa xanh, sạch, đẹp không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, việc duy trì kết quả bền vững không dễ dàng, nên công tác bảo đảm trật tự đô thị không thể chỉ được thực hiện theo từng đợt cao điểm, mà phải được duy trì thường xuyên, liên tục, với sự tham gia tích cực của người dân tại 18 tổ dân phố. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, còn mỗi người dân vừa là người thực hiện, vừa góp phần giám sát, nhắc nhở để những kết quả đạt được trở thành nền nếp lâu dài.