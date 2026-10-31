Cụm xã Lục Yên giành Huy chương Vàng môn bóng chuyền nam
Trong khuôn khổ Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026, chiều 31/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh (phường Cam Đường), trận chung kết môn bóng chuyền nam giữa đội Cụm xã Lục Yên và đội Sở Giáo dục và Đào tạo đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.
Tới cổ vũ trận chung kết có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh.
Bước vào trận đấu với quyết tâm cao, hai đội đều thể hiện tinh thần thi đấu tập trung, chủ động triển khai lối chơi và tranh chấp quyết liệt trong từng pha bóng.
Đội Cụm xã Lục Yên cho thấy sự ổn định trong phối hợp, khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội ghi điểm. Trong khi đó, đội Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nỗ lực phòng thủ, tổ chức phản công nhằm tạo thế cân bằng.
Với đội hình thi đấu đồng đều và sự phối hợp ăn ý giữa các vị trí, Cụm xã Lục Yên từng bước tạo được lợi thế.
Ở séc đấu thứ nhất, hai đội thi đấu khá quyết liệt, tuy nhiên Cụm xã Lục Yên đã giành chiến thắng với tỷ số 25 - 21.
Sang séc thứ hai, đội Cụm xã Lục Yên tiếp tục duy trì thế trận chủ động, giành chiến thắng cách biệt 25 - 14.
Ở séc đấu thứ ba, dù Sở Giáo dục và Đào tạo nỗ lực bám đuổi, Cụm xã Lục Yên vẫn kiểm soát tốt thế trận và khép lại trận đấu với chiến thắng 25 - 18.
Chung cuộc, Cụm xã Lục Yên giành chiến thắng 3 - 0, đoạt Huy chương Vàng môn bóng chuyền nam.
Đội Sở Giáo dục và Đào tạo giành Huy chương Bạc; hai đội Cụm phường Yên Bái và Cụm xã Văn Chấn đồng Huy chương Đồng.
Trận chung kết khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho Cụm xã Lục Yên, góp phần tạo nên không khí sôi nổi trong ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cum-xa-luc-yen-gianh-huy-chuong-vang-mon-bong-chuyen-nam-post913252.html