Cụm xã Lục Yên giành Huy chương Vàng môn bóng chuyền nam

Tới cổ vũ trận chung kết có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trận chung kết bóng chuyền nam giữa Cụm xã Lục Yên và đội Sở Giáo dục và Đào tạo diễn ra sôi nổi, quyết liệt.

Bước vào trận đấu với quyết tâm cao, hai đội đều thể hiện tinh thần thi đấu tập trung, chủ động triển khai lối chơi và tranh chấp quyết liệt trong từng pha bóng.

Đội Cụm xã Lục Yên cho thấy sự ổn định trong phối hợp, khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội ghi điểm. Trong khi đó, đội Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nỗ lực phòng thủ, tổ chức phản công nhằm tạo thế cân bằng.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tới cổ vũ các đội thi đấu.

Đông đảo khán giả cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các đội bóng trong trận chung kết.

Với đội hình thi đấu đồng đều và sự phối hợp ăn ý giữa các vị trí, Cụm xã Lục Yên từng bước tạo được lợi thế.

Ở séc đấu thứ nhất, hai đội thi đấu khá quyết liệt, tuy nhiên Cụm xã Lục Yên đã giành chiến thắng với tỷ số 25 - 21.

Sang séc thứ hai, đội Cụm xã Lục Yên tiếp tục duy trì thế trận chủ động, giành chiến thắng cách biệt 25 - 14.

Ở séc đấu thứ ba, dù Sở Giáo dục và Đào tạo nỗ lực bám đuổi, Cụm xã Lục Yên vẫn kiểm soát tốt thế trận và khép lại trận đấu với chiến thắng 25 - 18.

Những pha đập bóng uy lực của các vận động viên Cụm xã Lục Yên, góp phần tạo nên thế trận hấp dẫn.

Chung cuộc, Cụm xã Lục Yên giành chiến thắng 3 - 0, đoạt Huy chương Vàng môn bóng chuyền nam.

Đội Sở Giáo dục và Đào tạo giành Huy chương Bạc; hai đội Cụm phường Yên Bái và Cụm xã Văn Chấn đồng Huy chương Đồng.

Niềm vui của các vận động viên Cụm xã Lục Yên sau khi giành chiến thắng 3-0, đoạt Huy chương Vàng môn bóng chuyền nam.

Trận chung kết khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho Cụm xã Lục Yên, góp phần tạo nên không khí sôi nổi trong ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026.