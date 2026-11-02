Cụm tự vệ số 2 khai mạc huấn luyện năm 2026

Các đơn vị Cụm tự vệ số 2 ký kết giao ước thi đua.

Cụm tự vệ số 2 gồm lực lượng tự vệ của các cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Thống kê tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Tỉnh đoàn; Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên.

Theo kế hoạch, đợt huấn luyện diễn ra trong 7 ngày, với tổng thời gian 56 giờ. Các chiến sĩ được học tập chính trị, pháp luật về quốc phòng, quân sự; huấn luyện điều lệnh đội ngũ, trinh sát, phòng hóa, y tế và hậu cần - kỹ thuật; rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, cách phối hợp thực hiện nhiệm vụ; thực hành quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị.

Lực lượng tự vệ tham gia khai mạc huấn luyện năm 2026.

Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Các đơn vị trong Cụm tự vệ số 2 đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện đúng nội dung, chương trình huấn luyện, bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.