Cúm thường kéo dài bao lâu, khi nào cần đi khám?

Phần lớn người bệnh hồi phục sau khoảng một tuần, nhưng tình trạng ho và mệt mỏi có thể kéo dài hơn. Đặc biệt, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh nền có nguy cơ gặp biến chứng, cần được theo dõi sát.

1. Những đối tượng nào dễ mắc cúm?

Cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm gây ra, có khả năng lây lan qua các giọt bắn và hạt khí dung khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện; virus cũng có thể lây truyền khi tay tiếp xúc với dịch tiết nhiễm virus rồi chạm vào mắt, mũi, miệng.

Nội dung 1. Những đối tượng nào dễ mắc cúm? 2. Cảm cúm thường kéo dài bao lâu? 3. Cúm có tự khỏi không? 4. Dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay

Bệnh có thể xuất hiện quanh năm, thường gia tăng theo mùa và điều kiện lưu hành của virus. Những nơi tập trung đông người như trường học, bệnh viện, doanh trại hoặc các sự kiện đông người có thể tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan.

Bất kỳ ai cũng có thể mắc cúm. Tuy nhiên, một số nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng gồm trẻ nhỏ, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính như hen phế quản, bệnh tim mạch, đái tháo đường và người suy giảm miễn dịch.

Ở những đối tượng này, cúm có thể diễn biến nặng hơn, làm trầm trọng bệnh nền hoặc dẫn đến các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp. Vì vậy, việc phòng bệnh, tiêm vaccine cúm hằng năm theo khuyến cáo và theo dõi triệu chứng có ý nghĩa quan trọng.

2. Cảm cúm thường kéo dài bao lâu?

Thời gian mắc cúm ở mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào tuổi, tình trạng sức khỏe, mức độ bệnh và khả năng đáp ứng miễn dịch.

Thông thường, các triệu chứng cúm xuất hiện đột ngột sau thời gian ủ bệnh khoảng 1-4 ngày. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho, đau họng và nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi.

Phần lớn người bệnh cải thiện sau khoảng 3-7 ngày và hồi phục trong vòng 1-2 tuần. Tuy nhiên, ho và cảm giác mệt mỏi có thể kéo dài thêm một thời gian, ngay cả khi sốt và các triệu chứng toàn thân đã giảm.

Phần lớn người bệnh cúm hồi phục sau khoảng một tuần, nhưng tình trạng ho và mệt mỏi có thể kéo dài cần đi khám ngay. Ảnh: QD

Cần phân biệt cúm với cảm lạnh thông thường. Cả hai đều có thể gây sổ mũi, nghẹt mũi, ho và đau họng, nhưng cúm thường khởi phát đột ngột, dễ gây sốt, đau nhức cơ và mệt mỏi rõ rệt hơn. Chỉ dựa vào triệu chứng đôi khi không thể phân biệt chính xác, nhất là trong giai đoạn đầu.

Nếu triệu chứng không cải thiện sau vài ngày, sốt kéo dài hoặc đã đỡ nhưng sau đó sốt trở lại, ho nặng hơn, người bệnh nên đi khám để được đánh giá nguy cơ biến chứng hoặc bội nhiễm.

3. Cúm có tự khỏi không?

Phần lớn người mắc cúm không có biến chứng có thể hồi phục khi nghỉ ngơi, uống đủ nước và chăm sóc phù hợp tại nhà. Tuy nhiên, không nên vì cho rằng cúm là bệnh thông thường mà chủ quan, đặc biệt khi người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao.

Một số trường hợp cần sử dụng thuốc kháng virus theo chỉ định của bác sĩ. Thuốc thường có lợi nhất khi được dùng sớm, đặc biệt trong 48 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Với người bệnh nặng, bệnh tiến triển hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, bác sĩ có thể chỉ định thuốc ngay cả khi đã qua khoảng thời gian này.

Kháng sinh không có tác dụng điều trị virus cúm và chỉ được sử dụng khi có chỉ định phù hợp, chẳng hạn khi xuất hiện nhiễm khuẩn đi kèm.

Khi chăm sóc tại nhà, người bệnh nên nghỉ ngơi, uống đủ nước, ăn uống đầy đủ và giữ vệ sinh đường hô hấp. Thuốc hạ sốt hoặc giảm đau cần sử dụng đúng hướng dẫn. Không tự ý dùng nhiều loại thuốc cảm cùng lúc vì có thể trùng hoạt chất, gây quá liều. Không dùng aspirin cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên đang mắc bệnh do virus nếu không có chỉ định của bác sĩ.

4. Dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay

Người mắc cúm cần được đưa đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu như:

Khó thở, thở nhanh, đau hoặc tức ngực.

Môi tím tái, lơ mơ, khó đánh thức hoặc co giật.

Đau đầu dữ dội, cứng cổ hoặc tình trạng ý thức thay đổi.

Ho ra máu, không uống được nước hoặc có dấu hiệu mất nước.

Sốt hoặc ho đã giảm nhưng sau đó tái phát và nặng hơn.

Với trẻ em, cần chú ý tình trạng thở gắng sức, rút lõm lồng ngực, bỏ bú, ít đi tiểu hoặc giảm tỉnh táo. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền nên được tư vấn y tế sớm khi xuất hiện triệu chứng cúm.

Nếu nghi ngờ mắc cúm gia cầm hoặc từng tiếp xúc với gia cầm ốm, chết, người bệnh cần thông báo ngay cho cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí phù hợp.