Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố miền Trung giao ban công tác năm 2026

Sáng 7-10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban công tác năm 2026 Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố miền Trung.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cụm và gần 80 linh mục, tu sĩ và đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Long Biên và các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên phát biểu tại hội nghị.

Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố miền Trung gồm các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa làm Cụm trưởng.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Năm 2026, các Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong cụm đã chủ động triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; phát huy vai trò của đồng bào Công giáo trong xây dựng quê hương, đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa là một trong những điểm nổi bật trong đời sống Công giáo tại các tỉnh, thành phố trong cụm. Các dòng tu, Caritas, giáo xứ, chức sắc, chức việc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức bữa cơm, nồi cháo, siêu thị 0 đồng; trao học bổng, hỗ trợ học phí cho học sinh; xây dựng nhà tình thương, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tại Khánh Hòa, các dòng tu đang chăm sóc, nuôi dưỡng 352 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn; Caritas Nha Trang hỗ trợ y tế miễn phí cho hơn 32.400 người. Tại nhiều địa phương, nguồn lực dành cho các hoạt động bác ái xã hội đạt hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo trong cụm tích cực chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình như “Giáo xứ bình yên”, “Xóm đạo bình yên”, “An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” được duy trì, nhân rộng. Giáo dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy; hiến đất làm đường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo, nhất là trong công tác nhân đạo, từ thiện. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong triển khai các phong trào thi đua; từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình từng địa phương.

Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”; vận động đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa đạo và đời, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên khẳng định, tỉnh Khánh Hòa luôn trân trọng những đóng góp của các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo; tiếp tục tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo chính đáng, hợp pháp được thực hiện theo quy định. Đồng thời, tỉnh luôn lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nêu ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, trong đó có công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cấp tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2027 - 2032. Đồng thời, đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua; bình xét, đề nghị khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2026.

Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố miền Trung ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Tại hội nghị, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố miền Trung ký kết giao ước thi đua năm 2027, với các nội dung: Chấp hành pháp luật và quy định của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức đại hội đại biểu các cấp; hưởng ứng các phong trào thi đua tại địa phương; phối hợp, liên kết và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong cụm; tham gia bình xét, khen thưởng.