Cụm thi đua số VI – Toà án nhân dân tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số VI – Toà án nhân dân.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau. Đại diện lãnh đạo ngành Toà án có ông Nguyễn Văn Ngừng, Phó Chánh toà Toà Phúc thẩm TAND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo TAND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Kế Nghiệp, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, Trưởng Cụm thi đua số VI, nhấn mạnh: Năm 2026, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác cải cách tư pháp và chuyển đổi số, các đơn vị trong Cụm đã nỗ lực triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng xét xử và bảo vệ công lý.

Chánh án TAND tỉnh Cà Mau Võ Kế Nghiệp, Trưởng Cụm thi đua số VI, phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI, gồm TAND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long, đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyên môn và phong trào thi đua, khen thưởng.

Toàn Cụm thụ lý 224.851 vụ, việc; giải quyết 209.612 vụ, việc, đạt tỷ lệ 93,2%, tăng 3,02 điểm phần trăm so với năm 2025. Trong đó, TAND tỉnh Cà Mau giải quyết 22.974/24.002 vụ, việc, đạt tỷ lệ 95,72%, cao nhất trong 6 đơn vị thuộc Cụm. Tỷ lệ bản án bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan là 0,38%, thấp hơn mức cho phép theo quy định.

Bên cạnh đó, toàn Cụm tổ chức thành công 1.884 phiên toà trực tuyến và 3.366 phiên toà rút kinh nghiệm; tỷ lệ hoà giải, đối thoại thành đạt 82,34%. Các đơn vị đã công bố hơn 71.000 bản án trên cổng thông tin điện tử và ghi nhận hơn 14.000 lượt tương tác trên phần mềm Trợ lý ảo Toà án.

Phong trào thi đua ghi nhận 65 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; 714 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở và 33 sáng kiến được công nhận cấp TAND.

Chánh án TAND tỉnh An Giang Thái Rết phát biểu đóng góp ý kiến về nghiệp vụ xét xử tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau chúc mừng những kết quả nổi bật của Cụm thi đua số VI. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công tác thi đua theo hướng thực chất, công khai, minh bạch.

Đồng thời, các đơn vị cần quan tâm biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, nhất là cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026, Cụm thi đua số VI – TAND .

Tại hội nghị, các đơn vị tiến hành bình xét, thống nhất suy tôn, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể TAND tỉnh Đồng Tháp và 2 đơn vị TAND khu vực 8 – Cà Mau, TAND khu vực 13 – An Giang; đồng thời đề nghị tặng 15 Cờ thi đua Toà án nhân dân cho các TAND khu vực trong Cụm.

Đại diện các đơn vị bàn giao nhiệm vụ Trưởng Cụm, Phó Cụm thi đua số VI cho TAND tỉnh Vĩnh Long và TAND tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, lãnh đạo TAND 6 tỉnh trong Cụm đã thông qua và ký kết giao ước thi đua năm 2027, thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại diện TAND 6 tỉnh thuộc Cụm thi đua số VI ký kết giao ước thi đua năm 2027.