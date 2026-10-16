Cụm thi đua số VI TAND: Gắn thi đua với hiệu quả giải quyết án

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Ngừng, Phó Chánh Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo TAND các tỉnh thuộc Cụm thi đua số VI.

Về phía tỉnh Cà Mau có ông Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Võ Kế Nghiệp, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Võ Kế Nghiệp, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI nhấn mạnh, yêu cầu đổi mới phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, chuyên nghiệp.

Ông Võ Kế Nghiệp, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI phát biểu khai mạc hội nghị

Công tác bình xét, khen thưởng phải bảo đảm khách quan, công bằng, đúng thành tích, tránh hình thức, tạo động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng giải quyết án, phát huy sáng kiến

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, Cụm thi đua số VI gồm TAND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long thụ lý 224.851 vụ, việc, giải quyết 209.612 vụ, việc, đạt tỷ lệ 93,2%, tăng 3,02 điểm phần trăm so với năm 2025.

Trong đó, TAND tỉnh Cà Mau giải quyết 22.974/24.002 vụ, việc, đạt 95,72%, cao nhất trong 6 đơn vị thuộc Cụm.

Đối với án hình sự, toàn Cụm giải quyết 16.449/16.596 vụ, đạt 99,1%. Các đơn vị tổ chức 1.884 phiên tòa trực tuyến, 3.366 phiên tòa rút kinh nghiệm; công khai 71.285/72.144 bản án, quyết định thuộc diện công bố, đạt tỷ lệ 98,81%.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục được chú trọng, với 20.621 hồ sơ tiếp nhận và 16.989 hồ sơ được giải quyết.

Phong trào thi đua ghi nhận 65 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; 714 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, trong đó 33 sáng kiến được công nhận cấp TAND.

Đợt cao điểm 90 ngày giải quyết đơn, án và các chỉ tiêu công tác, triển khai từ ngày 15/6 đến 15/9/2026, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị...

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như chất lượng giải quyết một số vụ án chưa chặt chẽ, tiến độ chuyển đổi số chưa đồng đều, việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế. Tình trạng thiếu biên chế, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu cũng là những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện TAND tỉnh Tây Ninh, TAND khu vực 8 – Cà Mau, TAND khu vực 13 – An Giang và TAND khu vực 1 – Đồng Nai trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu đồng thời thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án trong thời gian tới.

Lấy hiệu quả bảo vệ công lý làm trọng tâm thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau ghi nhận, biểu dương những kết quả Cụm thi đua số VI đạt được trong bối cảnh tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, yêu cầu cải cách tư pháp ngày càng cao.

Ông Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Trần Hữu Phước đề nghị các đơn vị nghiêm túc phân tích nguyên nhân hạn chế, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục; kiên quyết tránh bệnh thành tích, hình thức trong tổ chức phong trào thi đua.

Nhấn mạnh chất lượng xét xử và hiệu quả bảo vệ công lý phải là thước đo kết quả thi đua, ông Trần Hữu Phước yêu cầu các đơn vị giải quyết án đúng thời hạn, đúng pháp luật; hạn chế án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đồng thời nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, Thẩm phán.

Hội nghị thống nhất bầu TAND tỉnh Vĩnh Long làm Cụm trưởng, TAND tỉnh Đồng Tháp làm Cụm phó Cụm thi đua số VI năm 2027

Trong năm 2027, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng, hòa giải, đối thoại và phiên tòa rút kinh nghiệm; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, khai thác hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, thực hiện công khai bản án, quyết định đúng quy định.

Công tác khen thưởng phải công khai, minh bạch, kịp thời ghi nhận tập thể, cá nhân có thành tích, nhất là cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trong phạm vi thẩm quyền tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Cụm thi đua số VI hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Các đơn vị cũng thông qua và ký kết Giao ước thi đua năm 2027

Tại hội nghị, các đơn vị tiến hành bình xét thi đua năm 2026. Theo kết quả bình xét, TAND tỉnh Đồng Tháp, TAND khu vực 8 – Cà Mau và TAND khu vực 13 – An Giang được bình xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Hội nghị thống nhất bầu TAND tỉnh Vĩnh Long làm Cụm trưởng, TAND tỉnh Đồng Tháp làm Cụm phó Cụm thi đua số VI năm 2027.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Các đơn vị cũng thông qua và ký kết Giao ước thi đua năm 2027, thể hiện quyết tâm đổi mới phong trào thi đua, gắn kết quả thi đua với chất lượng giải quyết, xét xử và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.