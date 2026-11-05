Cụm thi đua số V phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống cộng đồng

Cụm thi đua số V gồm Hội Người cao tuổi 11 xã, phường: Gia Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Thư Lâm, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Phù Đổng, Thuận An và Bát Tràng. Toàn cụm hiện có gần 131.400 người cao tuổi, trong đó có hơn 111.200 hội viên; tỷ lệ tập hợp người cao tuổi từ đủ 60 tuổi vào Hội đạt 92,5%. Trong năm 2026, các đơn vị kết nạp mới 4.137 hội viên.

Quang ảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Diệp

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác chăm sóc người cao tuổi tiếp tục được các cấp Hội quan tâm. Năm 2026, toàn cụm đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ 13.822 người, với kinh phí hơn 11,2 tỷ đồng; hỗ trợ 8.546 lượt người cao tuổi ốm đau, cô đơn, không nơi nương tựa và có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng. Có 67.065 lượt người cao tuổi được khám sức khỏe, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó, 465 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo điều kiện để người cao tuổi giao lưu, rèn luyện sức khỏe.

Hoạt động của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục là điểm nhấn trong phong trào. Toàn cụm có 34 câu lạc bộ với 2.721 thành viên, tăng 102 thành viên so với năm trước. Thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn, chăm sóc sức khỏe, giao lưu văn hóa và giúp đỡ hội viên khó khăn, các câu lạc bộ góp phần phát huy vai trò người cao tuổi, tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng.

Ông Phan Đình Thái, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Gia Lâm báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Diệp.

Trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, cả 11/11 đơn vị đã phối hợp triển khai các hoạt động thiết thực, như tặng quà 1.953 người cao tuổi với tổng kinh phí hơn 669 triệu đồng; phối hợp khám, tư vấn sức khỏe cho 26.912 người và khám, chữa mắt cho 8.115 người...

Không chỉ được quan tâm chăm sóc, người cao tuổi trong cụm còn tích cực phát huy vai trò trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, toàn cụm có 489 hội viên là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, nguồn lực vào phát triển kinh tế địa phương.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại diện Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Thanh - đơn vị được bầu là Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 năm 2026. Ảnh: Phạm Diệp.

Năm 2027, Cụm thi đua số V phấn đấu nâng tỷ lệ tập hợp người cao tuổi từ đủ 60 tuổi vào Hội đạt từ 94% trở lên; tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phát triển câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, vận động người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu đánh giá cao kết quả củng cố tổ chức Hội, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi của các đơn vị trong cụm; đồng thời chia sẻ với những khó khăn về kinh phí, điều kiện làm việc và chế độ đối với cán bộ Hội cơ sở.

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Diệp.

Đồng chí Đào Ngọc Triệu đề nghị các cấp Hội ưu tiên chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh vận động nguồn lực xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi; triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy kinh nghiệm và trí tuệ của người cao tuổi. Cùng với đó, các đơn vị cần tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động và chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho Hội hoạt động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bình xét thi đua năm 2026, bầu Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Thanh là Cụm trưởng Cụm thi đua số V năm 2027.