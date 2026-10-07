Cụm thi đua số IV TAND TP.HCM: Thi đua thực chất, nâng cao chất lượng xét xử

Bà Nguyễn Ngọc Mai, Phó Chánh án TAND TP.HCM dự và phát biểu chị đạo tại hội nghị.

Ngày 7/10, Cụm thi đua số IV - TAND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Ngọc Mai, Phó Chánh án TAND TP.HCM.

Cụm thi đua số IV gồm TAND các khu vực: 15, 16, 17, 18 và 19. Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các TAND cấp huyện thuộc TAND tỉnh Bình Dương trước đây, các đơn vị từng bước ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, hoàn thiện quy chế làm việc, bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả.

Năm 2026, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thẩm quyền được mở rộng, địa bàn quản lý rộng, số lượng vụ việc gia tăng, tính chất vụ án ngày càng phức tạp. Trước yêu cầu đó, công tác thi đua, khen thưởng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm động viên cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác.

Các phong trào thi đua được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tập trung nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết, xét xử; tăng cường hòa giải, đối thoại; hạn chế án quá hạn, án tạm đình chỉ không có căn cứ; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, phong trào “90 ngày giải quyết đơn, án” đã tạo đợt thi đua cao điểm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ Thẩm phán, Thư ký và người lao động, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải quyết đơn, án.

Quang cảnh hội nghị.

Giải quyết hơn 22.000 vụ việc, không có án quá hạn

Theo báo cáo, năm 2026, Cụm thi đua số IV đã giải quyết 22.213/23.796 vụ việc, đạt tỷ lệ 93,35%; tạm đình chỉ 102 vụ và không có án quá hạn luật định.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ án thụ lý tăng 2.799 vụ, số vụ án giải quyết tăng 3.012 vụ, tỷ lệ giải quyết tăng 1,9%.

Trong lĩnh vực hình sự, các đơn vị đã giải quyết 2.832/2.849 vụ, với 6.224 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,40%; không có vụ tạm đình chỉ, không có án quá hạn. Đối với án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, Cụm giải quyết 15.329/16.891 vụ, đạt tỷ lệ 90,75%, không có án quá hạn.

Cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ, các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế án bị sửa, hủy do nguyên nhân chủ quan. Trong năm, số án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 85,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,38%, giảm 19,5 vụ so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ hủy, sửa giảm 0,31%.

Các đơn vị thường xuyên rà soát án tạm đình chỉ, án có nguy cơ quá hạn, án tồn lâu để tập trung chỉ đạo giải quyết; chú trọng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá toàn diện chứng cứ, xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, bảo đảm bản án, quyết định có căn cứ pháp luật, lập luận chặt chẽ, rõ ràng.

Các đơn vị thuộc cụm thi đua số IV trình bày tại hội nghị

Đẩy mạnh hòa giải, đối thoại và chuyển đổi số

Công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục là điểm sáng trong phong trào thi đua của Cụm. Tổng số án hòa giải, đối thoại thành đạt 13.074/18.347 vụ, tương đương 71,25%.

Riêng các vụ việc hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Cụm đã công nhận 3.018/3.018 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Qua đó, nhiều tranh chấp được giải quyết trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận, góp phần hạn chế khiếu kiện kéo dài, tiết kiệm thời gian, chi phí cho Nhà nước và người dân.

Bà Nguyễn Ngọc Mai, Phó Chánh án TAND TP.HCM chứng kiến các đơn vị thuộc cụm thi đua số IV ký kết thi đua cho năm 2027.

Cùng với đó, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và chuyển đổi số được các đơn vị quan tâm triển khai. Trong năm, Cụm tổ chức 852 phiên tòa trực tuyến, 233 phiên tòa rút kinh nghiệm. Việc công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được thực hiện nghiêm túc với 5.857/5.857 bản án, quyết định thuộc diện phải công bố, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Nguyễn Ngọc Mai, Phó Chánh án TAND TP.HCM ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong Cụm thi đua số IV.

Theo Phó Chánh án TAND TP.HCM, phong trào thi đua năm 2026 đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngày càng đi vào thực chất, tạo động lực để cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các đợt thi đua ngắn hạn, đột xuất, nhất là phong trào “90 ngày đêm giải quyết đơn, án”, đã thể hiện quyết tâm cao của các đơn vị trong việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng giải quyết, xét xử.

Lãnh đạo TAND TP.HCM đề nghị các đơn vị tiếp tục thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bình bầu, suy tôn TAND khu vực 16 là đơn vị xuất sắc nhất Cụm, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Lãnh đạo TAND TP.HCM Tặng hoa các đơn vị thuộc cụm thi đua số IV.

Các đơn vị cũng thống nhất bầu TAND khu vực 16 làm Trưởng Cụm thi đua năm 2027 và TAND khu vực 19 làm Phó Trưởng Cụm.

Với phương châm “Đổi mới, Đoàn kết, Trách nhiệm, Kỷ cương, Chất lượng, Vì công lý”, phong trào thi đua của Cụm thi đua số IV tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng xét xử, xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số và xây dựng Tòa án hiện đại.