Dự hội nghị có các đồng chí: Cao Hoàng Sơn - Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Ban Tổ chức các thành ủy, tỉnh ủy trong Cụm thi đua số III, gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Sau hơn 1 năm hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Để bộ máy mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, bên cạnh kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ phù hợp, cần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng lòng trong hành động và phát huy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Rah Lan Chung ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ là dịp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, tháo gỡ khó khăn, góp phần tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Trong năm 2026, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm thi đua số III (do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai làm Cụm trưởng) đã chủ động tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Đáng chú ý, 7/7 địa phương đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được quan tâm. Chuyển đổi số trong ngành có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ làm sạch dữ liệu tổ chức đảng đạt từ 99,89% đến 100%.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương Cao Hoàng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, Ban Tổ chức các thành ủy, tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất chọn Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm Cụm trưởng Cụm thi đua số III ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2027; Cụm phó gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa và Ban Tổ chức Thành ủy Huế.

Đồng thời, thống nhất đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ Thi đua cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai và tặng bằng khen cho 2 tổ chức và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2026.

Ban Tổ chức các thành ủy, tỉnh ủy trong Cụm thi đua số III ký kết giao ước thi đua năm 2027. Ảnh: Đức Hải

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức các thành ủy, tỉnh ủy trong Cụm thi đua số III đã ký kết giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình công tác trọng tâm năm 2027.